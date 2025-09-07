దేశ మంతట కూడా రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ప్రభావం ప్రారంభమైంది.
ఆదివారం రాత్రి 9.58 నుంచి అర్దరాత్రి 1.28 నిమిషాల వరకు దీని ప్రభావం ఉండనుంది.
చంద్ర గ్రహనం నేపథ్యంలో ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది.
సోమవారం నాడు అన్ని రాశుల వారు శివాలయాలకు వెళ్లి నివారణలు చేసుకొవాలి.
పెద్ద పాత్రలో.. పాము, చంద్రుడి వెండి ప్రతిమ, కేజీన్నర బియ్యం, మినుముల్ని తీసుకొవాలి.
వీటితో పాటు పంచ, ఉత్తరీయం, నెయ్యి, చక్కెర, తోచిన డబ్బుల్ని పండితులకు ఇవ్వాలి.
సంకల్పం చెప్పించుకుని దోష నివారణలకు పూజలు, అభిషేకం చేయించుకొవాలి.
ఆవులకు ఇష్టమైన గ్రాసం, బెల్లంను చపాతీలో పెట్టి వాటికి తిన్పించాలి. ఇలా చేస్తే దోషాలు పోతాయి.