Lunar Eclipse 2025 Remedies: రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. సోమవారం పాటించాల్సిన శక్తివంతమైన పరిహారాలు..!

Inamdar Paresh
Sep 07,2025
';

Rahu grasta chandra grahan:

దేశ మంతట కూడా రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ప్రభావం ప్రారంభమైంది.

 ';

chandragrahan Effect:

ఆదివారం రాత్రి 9.58 నుంచి అర్దరాత్రి 1.28 నిమిషాల వరకు దీని ప్రభావం ఉండనుంది.

 ';

lunar eclipse effect:

చంద్ర గ్రహనం నేపథ్యంలో ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది.

 ';

Shiva temple:

సోమవారం నాడు అన్ని రాశుల వారు శివాలయాలకు వెళ్లి నివారణలు చేసుకొవాలి.

 ';

lord shiva:

పెద్ద పాత్రలో.. పాము, చంద్రుడి వెండి ప్రతిమ, కేజీన్నర బియ్యం, మినుముల్ని తీసుకొవాలి.

 ';

chandra grahan:

వీటితో పాటు పంచ, ఉత్తరీయం, నెయ్యి, చక్కెర, తోచిన డబ్బుల్ని పండితులకు ఇవ్వాలి.

 ';

Lord ganesh:

సంకల్పం చెప్పించుకుని దోష నివారణలకు పూజలు, అభిషేకం చేయించుకొవాలి.

 ';

cow remedies:

ఆవులకు ఇష్టమైన గ్రాసం, బెల్లంను చపాతీలో పెట్టి వాటికి తిన్పించాలి. ఇలా చేస్తే దోషాలు పోతాయి.

 ';

