కొంత మంది రోజు రాత్రిపూట తప్పకుండా చపాతిలను తింటు ఉంటారు.
రోటీలు తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా కల్గుతాయి.
చపాతీలు రాత్రిపూట తినే వారిలో బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్య అనేది అస్సలు ఉండదు.
రన్నింగ్ కు వెళ్లే వారు చపాతీలు తింటే క్రమంగా బరువు తగ్గిపొతారు.
చపాతీల్లో జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేసే కారకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
వెన్నునొప్పి, డిస్క్ సమస్యల్ని చపాతీలు దూరం చేయడంలో కీలక పాత్రవహిస్తాయి.
వెంట్రుకలు రాలడం, చుండ్రు వంటి సమస్యల్ని కూడా రోటీల్లో ఉండే కారకాలు దూరం చేస్తాయి.
ముఖ్యంగా చపాతీలను డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ మీద కాల్చకుండా, పెనం మీద కాల్చినవి మాత్రమే తినాలి.