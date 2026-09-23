Clove Facts: లవంగాలతో ఇలా చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు నెగెటివ్ ఎనర్జీ పరార్.!.
లవంగాలను ఆహార పదార్థంలోనే కాకుండా వాస్తు సంబంధ టిప్స్ లా కూడా వాడతారు.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం లవంగాల్లో కొన్నిరకాల శక్తులుంటాయంట.
లవంగాలను నీళ్లలో వేసి, దానిలో పసుపు వేయాలి.
ఈ నీటిని ఇంటి గుమ్మం ముందు వేస్తే ఇంటిలోని చెడు ప్రభావం బైటకు పోతుందంట.
లవంగాలను డైలీ మనతో పాటు పర్సులో క్యారీ చేస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదంటారు.
లవంగాలల్లో పువ్వులు ఉన్నవి బొగ్గులపై వేసి ఇంట్లో ధూపం ఇవ్వాలి.
ఇలా చేసిన కూడా ఇంటిలో ఉన్న ధనం ఖర్చుకాకుండా ఉంటుందంటారు.
ఈ రెమిడీలు ఒక మండలం రోజులు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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