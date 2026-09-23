Clove Facts: లవంగాలతో ఇలా చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు నెగెటివ్ ఎనర్జీ పరార్.!.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

లవంగాలను ఆహార పదార్థంలోనే కాకుండా వాస్తు సంబంధ టిప్స్ లా కూడా వాడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం లవంగాల్లో కొన్నిరకాల శక్తులుంటాయంట.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

లవంగాలను నీళ్లలో వేసి, దానిలో పసుపు వేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ఈ నీటిని ఇంటి గుమ్మం ముందు వేస్తే ఇంటిలోని చెడు ప్రభావం బైటకు పోతుందంట.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

లవంగాలను డైలీ మనతో పాటు పర్సులో క్యారీ చేస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

లవంగాలల్లో పువ్వులు ఉన్నవి బొగ్గులపై వేసి ఇంట్లో ధూపం ఇవ్వాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ఇలా చేసిన కూడా ఇంటిలో ఉన్న ధనం ఖర్చుకాకుండా ఉంటుందంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ఈ రెమిడీలు ఒక మండలం రోజులు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

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