Dev Shayani Ekadashi: తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. పూజా విధానం, రెమిడీలు ఏమిచేయాలంటే..?
తొలి ఏకాదశి లేదా దేవ్ శయనీ ఏకాదశిని మనం ఈసారి జులై 25న జరుపుకుంటున్నాం.
తొలి ఏాకాదశి నుంచి విష్ణుమూర్తి నాలుగు నెలల పాటు యోగనిద్రలో వెళ్తాడంటారు.
ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని చాతుర్మాస్య కాలమని చెప్తారు.
తొలిఏకాదశి రోజున శ్రీమహా విష్ణువును పూజించుకొవాలి,
నెయ్యి దీపంను అశ్వత్త చెట్టు కింద వెలిగించాలి.
సత్యనారాయణ స్వామివ్రతం, నదీస్నానం, దానాలు గొప్ప ఫలితాల్ని ఇస్తాయి.
ఆవులకు పశుగ్రాసం, నల్లని చీమలకు బెల్లం, చక్కెర వంటివి ఆహరంగా వేయాలి.
శక్తి కొలది ఉపవాసం ఉండి, రోజంతా శ్రీ మహా విష్ణువు ఆరాధన చేయాలి.
తులసీ మాలలను విశేషంగా శ్రీ మహా విష్ణువుకు సమర్పించుకొవాలి.
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