Dev Shayani Ekadashi: తొలి ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. పూజా విధానం, రెమిడీలు ఏమిచేయాలంటే..?

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

తొలి ఏకాదశి లేదా దేవ్ శయనీ ఏకాదశిని మనం ఈసారి జులై 25న జరుపుకుంటున్నాం.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

తొలి ఏాకాదశి నుంచి విష్ణుమూర్తి నాలుగు నెలల పాటు యోగనిద్రలో వెళ్తాడంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని చాతుర్మాస్య కాలమని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

తొలిఏకాదశి రోజున శ్రీమహా విష్ణువును పూజించుకొవాలి,

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

నెయ్యి దీపంను అశ్వత్త చెట్టు కింద వెలిగించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

సత్యనారాయణ స్వామివ్రతం, నదీస్నానం, దానాలు గొప్ప ఫలితాల్ని ఇస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

ఆవులకు పశుగ్రాసం, నల్లని చీమలకు బెల్లం, చక్కెర వంటివి ఆహరంగా వేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

శక్తి కొలది ఉపవాసం ఉండి, రోజంతా శ్రీ మహా విష్ణువు ఆరాధన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

తులసీ మాలలను విశేషంగా శ్రీ మహా విష్ణువుకు సమర్పించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 23, 2026

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