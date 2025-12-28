Dhanurmasam: ధనుర్మాసం.. భోళా శంకరుడ్ని ఇలా కొలిస్తే ఎలాంటి సమస్యలైన పటాపంచలు కావాల్సిందే..!

Inamdar Paresh
Dec 28,2025
';

Shiva and vishnu pooja:

చాలా మంది ధనుర్మాసంలో శివకేశవుల్ని ఎక్కువగ ఆరాధిస్తారు.

 ';

lord vishnu:

విష్ణువు ఆలయాల్లో తిరుప్పావై ఉత్సవలను నిర్వహిస్తారు.

 ';

Dhanur masam:

ధనుర్మాసంలో వచ్చే సోమవారం చాలా శక్తివంతమైందని అంటారు.

 ';

lord ganesh:

శివుడ్ని భోళా శంకరుడు అంటారు. ఆయనకు చెంబెడు నీళ్లు, బిల్వదళాలు సమర్పిస్తే చాలంటారు.

 ';

rudram:

అయితే శివుడికి రుద్రం, నమకం, చమకంతో సోమవారం అభిషేకం చేయాలంటారు.

 ';

shivabhishekam:

ముఖ్యంగా చితా భస్మం మరింత శ్రేష్టంగా పండితులు చెబుతారు.

 ';

Lord shiva:

శివుడి పంచమ ముఖం అంటే.. శివలింగం పైన ఉన్న భాగంలో అభిషేకం ఎక్కువగా చేయాలి.

 ';

shiva pooja:

శివ పంచాక్షరి మంత్రంతో ఎవరైతే ఒక 11 వారాలు అభిషేకం చేస్తారో ఎంతటి ఘోరమైన కష్టాలైన దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

 ';

