చాలా మంది ధనుర్మాసంలో శివకేశవుల్ని ఎక్కువగ ఆరాధిస్తారు.
విష్ణువు ఆలయాల్లో తిరుప్పావై ఉత్సవలను నిర్వహిస్తారు.
ధనుర్మాసంలో వచ్చే సోమవారం చాలా శక్తివంతమైందని అంటారు.
శివుడ్ని భోళా శంకరుడు అంటారు. ఆయనకు చెంబెడు నీళ్లు, బిల్వదళాలు సమర్పిస్తే చాలంటారు.
అయితే శివుడికి రుద్రం, నమకం, చమకంతో సోమవారం అభిషేకం చేయాలంటారు.
ముఖ్యంగా చితా భస్మం మరింత శ్రేష్టంగా పండితులు చెబుతారు.
శివుడి పంచమ ముఖం అంటే.. శివలింగం పైన ఉన్న భాగంలో అభిషేకం ఎక్కువగా చేయాలి.
శివ పంచాక్షరి మంత్రంతో ఎవరైతే ఒక 11 వారాలు అభిషేకం చేస్తారో ఎంతటి ఘోరమైన కష్టాలైన దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.