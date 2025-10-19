Diwali 2025: దీపాలు ఎలా వెలిగించాలి..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Oct 19,2025
దీపావళిని ప్రజలంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకుంటారు.

ముఖ్యంగా ఇల్లంతా కూడా దీపాలను పెట్టి అమ్మవారిని ధ్యానిస్తారు.

దీపం ఉన్న చోట లక్ష్మీదేవి తాండవం చేస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

దీపాలు వెలిగించే క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

దీపాలు పెట్టేటప్పుడు దీపపు చెమ్మలు, మట్టి ప్రమిదలకు తప్పకుండా పసుపు,కుంకుమ పెట్టాలి.

నేరుగా దీపాల్ని భూమి మీద పెట్టకుండా దాని కింద ప్లేట్ లేదా తమల పాకు పెట్టాలి.

దీపం వెలిగించేటప్పుడు రెండు లేదా ఐదు వత్తుల్ని ఉపయోగించాలి.

ముందుగా వినాయకుడ్ని ఆరాధించిన తర్వాత దీపం వెలిగిస్తే అన్ని విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.

దీపం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ధనంకు, ఆనందానికి లొటు ఉండదంటారు.

