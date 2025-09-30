Dussehra 2025: దసరా రోజు.. అమ్మవారిని ఇలా పూజిస్తే నవదుర్గల ఆశీస్సులతో గొప్ప శుభయోగాలు..

Inamdar Paresh
Sep 30,2025
';

Dasara durga puja:

దసరా రోజున చాలా మంది దుర్గమ్మను ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు.

 ';

Dasara festival:

దసరా రోజున సూర్యోదయంకు ముందే నిద్రలేచి తలంటు స్నానం చేయాలి.

 ';

Dussehra:

శుభ్రమైన బట్టలు వేసుకుని అమ్మవారిని ఆరాధించుకోవాలి.

 ';

Lord durgamatha:

అమ్మవారికి కుంకుమపూజ అంటే చాలా ప్రీతీకరమైనది.

 ';

durga puja upay:

దసరా రోజున కుంకుమర్చనలు చేయడంతో పాటు, ఎరుపురంగు గాజుల మాలను వేయాలి.

 ';

turmeric powder:

పసుపు కొమ్ముల మాలను దుర్గ అమ్మవారికి సమర్పించుకొవాలి.

 ';

shardiya navratri:

ముత్తైదువులకు కనీసం 11 మందికి గాజులు, పసుపు కొమ్ములు ఇస్తే మాంగళ్య దోషం పోతుంది.

 ';

Dusshra:

దసరా రోజున తప్పకుండా శమీ చెట్టును పూజించుకొవడంతో తప్పనిసరి

 ';

Pala pitta:

దసరా రోజున పాలపిట్టను కన్పిస్తే చాలా శుభప్రధంగా చెబుతారు

';

