దసరా రోజున చాలా మంది దుర్గమ్మను ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు.
దసరా రోజున సూర్యోదయంకు ముందే నిద్రలేచి తలంటు స్నానం చేయాలి.
శుభ్రమైన బట్టలు వేసుకుని అమ్మవారిని ఆరాధించుకోవాలి.
అమ్మవారికి కుంకుమపూజ అంటే చాలా ప్రీతీకరమైనది.
దసరా రోజున కుంకుమర్చనలు చేయడంతో పాటు, ఎరుపురంగు గాజుల మాలను వేయాలి.
పసుపు కొమ్ముల మాలను దుర్గ అమ్మవారికి సమర్పించుకొవాలి.
ముత్తైదువులకు కనీసం 11 మందికి గాజులు, పసుపు కొమ్ములు ఇస్తే మాంగళ్య దోషం పోతుంది.
దసరా రోజున తప్పకుండా శమీ చెట్టును పూజించుకొవడంతో తప్పనిసరి
దసరా రోజున పాలపిట్టను కన్పిస్తే చాలా శుభప్రధంగా చెబుతారు