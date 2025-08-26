Ganesh Chaturthi: రేపే గణేష్ చతుర్థి పండగ.. గణపయ్యను ఇంటికి తెచ్చేముందు భక్తులు చేయాల్సిన పనులు ఇవే.!.

ganesh chaturthi festival celebrations:

దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక చవితి పండగ సందడి కన్పిస్తుంది.

ganesh chaturthi festival:

మనం ఆగస్టు 27న బుధవారం రోజున గణపయ్య పండగను చేసుకుంటాం.

ganesh chaturthi festival:

బుధవారం రోజు తెల్లవారు జామున 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు దివ్యమైన మూహుర్తం ఉంది.

ganesh idol:

గణపయ్య విగ్రహంను ఇంటికి తీసుకుని వచ్చే ముందు ఇంటి ముందు ఏనుగు పాదాల ముగ్గులు వేయాలి.

vinayaka chavithi:

అంతేకాకుండా.. ఎక్కడైతే గణపయ్యను కూర్చొబెట్టాలని పీట పెడతామో..అక్కడ పసును, కుంకుమతో రెండు బొట్లు పెట్టాలి.

ganesh chaturthi:

ఈపసుపు కుంకుమ బొట్లను బుద్ది, సిద్దిలకు ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు.

ganesh puja:

ఇంట్లో గణపయ్యను మంగళ ఆరతులతో, మంగళ వాద్యాలతో స్వాగతం పలకాలి.

Lord ganesh:

ఈ విధంగా గణపయ్య విగ్రహంను ప్రతిష్టించుకుని, యథాశక్తితో పూజించుకుంటే ఆయన అనుగ్రహం మనకు తప్పకుండా కల్గుతుంది.

