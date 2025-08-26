దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక చవితి పండగ సందడి కన్పిస్తుంది.
మనం ఆగస్టు 27న బుధవారం రోజున గణపయ్య పండగను చేసుకుంటాం.
బుధవారం రోజు తెల్లవారు జామున 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు దివ్యమైన మూహుర్తం ఉంది.
గణపయ్య విగ్రహంను ఇంటికి తీసుకుని వచ్చే ముందు ఇంటి ముందు ఏనుగు పాదాల ముగ్గులు వేయాలి.
అంతేకాకుండా.. ఎక్కడైతే గణపయ్యను కూర్చొబెట్టాలని పీట పెడతామో..అక్కడ పసును, కుంకుమతో రెండు బొట్లు పెట్టాలి.
ఈపసుపు కుంకుమ బొట్లను బుద్ది, సిద్దిలకు ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు.
ఇంట్లో గణపయ్యను మంగళ ఆరతులతో, మంగళ వాద్యాలతో స్వాగతం పలకాలి.
ఈ విధంగా గణపయ్య విగ్రహంను ప్రతిష్టించుకుని, యథాశక్తితో పూజించుకుంటే ఆయన అనుగ్రహం మనకు తప్పకుండా కల్గుతుంది.