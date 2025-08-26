దేశ వ్యాప్తంగా మనం గణేష్ చవితిని బుధవారం రోజున అంటే ఆగస్టు 27న జరుపుకుంటాం
ఉదయం 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3. 30 నిముషాల వరకు దివ్యమైన మూహుర్తం ఉంది.
గణేష్ చవితి రోజున ఇంటికి తాబేలు తెచ్చుకుంటే గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయంటారు.
వినాయకుడి దగ్గర నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ బైటకు పోతుంది.
గణపయ్యను భక్తి శ్రద్దలతో ప్రతిష్టాపన చేసి పూలు, పత్రిలతో పూజించుకొవాలి.
108 వత్తులతో గణపయ్యను పూజించుకుంటే భారీగా ధనలాభాలు ప్రాప్తిస్తాయి.
గణపయ్యకు మోదకాలు, ఉండ్రాళ్లు, దోసకాయ, కుడుములు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
గణపతి పోకను పెట్టుకుని పూజిస్తే నెల తిరక్కుండానే పెళ్లి కానీ వారికి మంచి మ్యాచ్ కుదురుతుంది.
నెమలి ఈకల్ని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఇంట్లో భారీగా ధనప్రవాహం కల్గుతుంది.
వినాయకుడ్ని పూజలు చేశాక.. శమంతకోపాఖ్యానము తప్పకుండా చదవాలి.