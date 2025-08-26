Ganesh Chaturthi 2025: గణేష్ చతుర్థివేళ.. ఈ ఒక్కపనిచేస్తే సకల విఘ్నాలు దూరం అవ్వడంతో పాటు, ఇంట్లో భారీ సందల వర్షం..!

Inamdar Paresh
Aug 26,2025
';

ganesh festival:

దేశ వ్యాప్తంగా మనం గణేష్ చవితిని బుధవారం రోజున అంటే ఆగస్టు 27న జరుపుకుంటాం

 ';

eco ganesha:

ఉదయం 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3. 30 నిముషాల వరకు దివ్యమైన మూహుర్తం ఉంది.

 ';

tortoise effect:

గణేష్ చవితి రోజున ఇంటికి తాబేలు తెచ్చుకుంటే గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయంటారు.

 ';

ghee deepam:

వినాయకుడి దగ్గర నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ బైటకు పోతుంది.

 ';

ganesh puja:

గణపయ్యను భక్తి శ్రద్దలతో ప్రతిష్టాపన చేసి పూలు, పత్రిలతో పూజించుకొవాలి.

 ';

deepam:

108 వత్తులతో గణపయ్యను పూజించుకుంటే భారీగా ధనలాభాలు ప్రాప్తిస్తాయి.

 ';

ganesh bhog prasad:

గణపయ్యకు మోదకాలు, ఉండ్రాళ్లు, దోసకాయ, కుడుములు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

 ';

ganesh chaturthi:

గణపతి పోకను పెట్టుకుని పూజిస్తే నెల తిరక్కుండానే పెళ్లి కానీ వారికి మంచి మ్యాచ్ కుదురుతుంది.

 ';

peacock feather remedies:

నెమలి ఈకల్ని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఇంట్లో భారీగా ధనప్రవాహం కల్గుతుంది.

 ';

ganesh chavithi:

వినాయకుడ్ని పూజలు చేశాక.. శమంతకోపాఖ్యానము తప్పకుండా చదవాలి.

 ';

VIEW ALL

Nuts: గింజలు ఏ సమయంలో తింటే గరిష్ట లాభాలు పొందుతారు ?

Health Care: ఈ ఒక్క పదార్థం తింటే.. ఇక ఆరోగ్యంతో పాటు అందం, మంచి జుట్టు కూడా మీ సొంతం..!

Road Side Chutney: రోడ్ సైడ్ పల్లి చట్నీ ఎందుకు అంత రుచిగా ఉంటుందో తెలుసా.. ఈ చిన్ని చిట్కా వల్లే..!

Kiwi: కీవీ పండు తింటే నమ్మలేని 100 లాభాలు..
Read Next Story