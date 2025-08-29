దేశమంతట కూడా ఇళ్లలో, మండపాలలో ప్రత్యేకంగా గణపయ్యల్ని ప్రతిష్టించుకున్నారు.
కొంత మంది ఒక రోజు, 2,3,5, 9 .. ఈ విధంగా గణపయ్యల్ని తమ ఇళ్లలో పెట్టుకుంటారు.
చాలా మంది దగ్గరలోని నీళ్లలో లేదా ఇంట్లో బకెట్లలో, పూలకుండీల్లో నిమజ్జనం చేస్తారు.
కానీ కొంత మంది మాత్రం దగ్గరలోని మండపాలలో తమ ఇంట్లోని గణేషుడ్ని పెట్టేసి వస్తారు.
తమ ఇళ్లలో పెట్టుకున్న గణపయ్యల్ని ఇతరుల మండపాలలో అనాధ విగ్రహాలుగా వదిలేయోద్దని పండితులు చెబుతారు.
గణపయ్య విగ్రహాల్ని తీసుకెళ్లేక్రమంలో ఈ చిన్న విగ్రహాల్ని ఇష్టమున్నట్లు వాహనంలో పడేస్తుంటారు.
దీని వల్ల విగ్రహాలు భిన్నమై, కొన్నిసందర్భాలలో ఇష్టమున్నట్లు వాటిని నిమజ్జనం చేస్తారు.
దీని వల్ల మనకు గణపయ్య విగ్రహం భిన్నం అయిన దోషం చుట్టుకుంటుంది.
అందువల్ల మన ఇంట్లో ప్రతిష్టించిన గణేషుడి విగ్రహాల్ని మన చేతులతో తీసుకెళ్లి భక్తితో నిమజ్జనం చేయాలి.