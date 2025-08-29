Ganesh Visarjan: ఇంట్లోని గణేష్ విగ్రహాల్ని మండపాల దగ్గర పెట్టేస్తున్నారా..?.. ఎంత పెద్ద అపచారమో తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Aug 29,2025
Ganesh chaturthi festival:

దేశమంతట కూడా ఇళ్లలో, మండపాలలో ప్రత్యేకంగా గణపయ్యల్ని ప్రతిష్టించుకున్నారు.

Ganesh pooja vidhan:

కొంత మంది ఒక రోజు, 2,3,5, 9 .. ఈ విధంగా గణపయ్యల్ని తమ ఇళ్లలో పెట్టుకుంటారు.

shiva pooja:

చాలా మంది దగ్గరలోని నీళ్లలో లేదా ఇంట్లో బకెట్లలో, పూలకుండీల్లో నిమజ్జనం చేస్తారు.

ganesh madap:

కానీ కొంత మంది మాత్రం దగ్గరలోని మండపాలలో తమ ఇంట్లోని గణేషుడ్ని పెట్టేసి వస్తారు.

lord ganesh pooja:

తమ ఇళ్లలో పెట్టుకున్న గణపయ్యల్ని ఇతరుల మండపాలలో అనాధ విగ్రహాలుగా వదిలేయోద్దని పండితులు చెబుతారు.

ganesh visarjan:

గణపయ్య విగ్రహాల్ని తీసుకెళ్లేక్రమంలో ఈ చిన్న విగ్రహాల్ని ఇష్టమున్నట్లు వాహనంలో పడేస్తుంటారు.

Lord ganesh idol:

దీని వల్ల విగ్రహాలు భిన్నమై, కొన్నిసందర్భాలలో ఇష్టమున్నట్లు వాటిని నిమజ్జనం చేస్తారు.

ganesh puja:

దీని వల్ల మనకు గణపయ్య విగ్రహం భిన్నం అయిన దోషం చుట్టుకుంటుంది.

Ganesh Visarjan:

అందువల్ల మన ఇంట్లో ప్రతిష్టించిన గణేషుడి విగ్రహాల్ని మన చేతులతో తీసుకెళ్లి భక్తితో నిమజ్జనం చేయాలి.

