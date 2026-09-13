Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి.. గణపయ్య పూజలో కొత్త నోట్ బుక్, పెన్ను పెట్టడం వెనుక రహస్యం ఏమిటంటే..?.
మనం సెప్టెంబరు 14న సోమవారం వినాయక చవితిని జరుపుకుంటాం.
విఘ్నాలను దూరం చేసే గణనాథుడిని ఈ రోజున భక్తితో పూజిస్తారు.
గణపయ్యను 21 పత్రాలతో భక్తితో పూజించుకొవాలి.
ముఖ్యంగా గణపయ్యకు కొబ్బరి,బెల్లం, ఉండ్రాళ్ల పాశం, మోదకాలు నివేదన చేయాలి.
చాలా మంది పూజలొ కొత్త నోట్ బుక్, పెన్ను, క్లాసులోని నోట్ బుక్ కూడా పెడతారు.
దీని వల్ల చదువులో రాణిస్తారని, మెమోరీ పెరుగుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు.
గణపతి పూజలో ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం తులసీ దళాలను ఉపయోగిస్తారు.
పూజలో శ్రీ గణపతి అథర్వశీర్షం చదివి, గుంజీలు తప్పకుండా తీయాలి.
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