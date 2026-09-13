Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి.. గణపయ్య పూజలో కొత్త నోట్ బుక్, పెన్ను పెట్టడం వెనుక రహస్యం ఏమిటంటే..?.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

మనం సెప్టెంబరు 14న సోమవారం వినాయక చవితిని జరుపుకుంటాం.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

విఘ్నాలను దూరం చేసే గణనాథుడిని ఈ రోజున భక్తితో పూజిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

గణపయ్యను 21 పత్రాలతో భక్తితో పూజించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

ముఖ్యంగా గణపయ్యకు కొబ్బరి,బెల్లం, ఉండ్రాళ్ల పాశం, మోదకాలు నివేదన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

చాలా మంది పూజలొ కొత్త నోట్ బుక్, పెన్ను, క్లాసులోని నోట్ బుక్ కూడా పెడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

దీని వల్ల చదువులో రాణిస్తారని, మెమోరీ పెరుగుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

గణపతి పూజలో ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం తులసీ దళాలను ఉపయోగిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

పూజలో శ్రీ గణపతి అథర్వశీర్షం చదివి, గుంజీలు తప్పకుండా తీయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 13, 2026

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