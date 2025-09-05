Ganesh Immersion: గణేష్ నిమజ్జనం వేళ.. ఈ ఒక్క రెమిడీ పాటిస్తే మీ జీవితంలోని విఘ్నాలు అన్ని దూరం..!

Inamdar Paresh
Sep 05,2025
';

ganesh immersion Remedy:

దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం వినాయక నిమజ్జనం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది.

 ';

ganesh immersion:

గణపయ్యలను నిమజ్జనం వేళ కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే మన విఘ్నాలు అన్ని దూరమౌతాయి.

 ';

ganesh pooja:

పసుపు బట్ట తీసుకుని దానిలో రెండు ఒక ఐదు వరకు కర్పూరాలు వేసి మూటకట్టాలి.

 ';

lord ganesh:

దీన్ని మీ ఇంటి చుట్టు మూడు మార్లు తిప్పి, ఆ మూటను ప్రవహించే నీళ్లలో వేసి రావాలి.

 ';

ganesh idol:

ఇలా వేసిన తర్వాత మరల వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా ఇంటికి వచ్చేయాలి.

 ';

cow effect:

అంతేకాకుండా.. ఈరోజున ఆవుకు బెల్లంతో పాటుగా చపాతీల్ని తిన్పిస్తే భారీగా శుభయోగాలు కల్గుతాయి.

 ';

Lord ganesh:

గణపతి మండలంలో పెట్టిన వినాయకుడి పొకను తీసుకుని బీరువాలో పెట్టుకొవాలి.

 ';

ganesh chavithi:

ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే ధనలాభంతో పాటు, విఘ్నాలన్ని దూరమౌతాయంటారు.

 ';

VIEW ALL

Onion Benefits: ఉల్లిపాయతో గుండెకాయ భద్రం.. ఉల్లి ఆరోగ్య రహాస్యాలు తెలుసా?

Water Habit: తిన్న తర్వాత వెంటనే నీళ్లు తాగుతున్నారా?

Sarvepally Jayanthi 2025: డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గురించి ఈ నిజాలు తెలుసా..

Snake Facts: మీకు పాముల ఊపిరితిత్తుల గురించి ఈ రహస్యం తెలుసా?
Read Next Story