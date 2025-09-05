దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం వినాయక నిమజ్జనం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది.
గణపయ్యలను నిమజ్జనం వేళ కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే మన విఘ్నాలు అన్ని దూరమౌతాయి.
పసుపు బట్ట తీసుకుని దానిలో రెండు ఒక ఐదు వరకు కర్పూరాలు వేసి మూటకట్టాలి.
దీన్ని మీ ఇంటి చుట్టు మూడు మార్లు తిప్పి, ఆ మూటను ప్రవహించే నీళ్లలో వేసి రావాలి.
ఇలా వేసిన తర్వాత మరల వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా ఇంటికి వచ్చేయాలి.
అంతేకాకుండా.. ఈరోజున ఆవుకు బెల్లంతో పాటుగా చపాతీల్ని తిన్పిస్తే భారీగా శుభయోగాలు కల్గుతాయి.
గణపతి మండలంలో పెట్టిన వినాయకుడి పొకను తీసుకుని బీరువాలో పెట్టుకొవాలి.
ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే ధనలాభంతో పాటు, విఘ్నాలన్ని దూరమౌతాయంటారు.