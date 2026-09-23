Ganesh Immersion: వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేస్తున్నారా.?.. ఈ విషయాలను అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయోద్దు..!
వినాయకుడి నవరాత్రులు దేశ వ్యాప్తంగా భక్తి, శ్రద్దలతో నిర్వహించుకున్నారు.
ప్రస్తుతం అనేక చోట్ల వినాయకుడి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తున్నారు.
గణపయ్యకు నిమజ్జనంకు ముందు ప్రతిరోజులాగా షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి.
పెరుగు, చక్కెర తప్పనిసరిగా నివేదన చేసి, ఉద్వాసన మంత్రంను పఠించాలి.
పునరాగామన మంత్రం చదివి కొద్దిగా విగ్రహంను ఉత్తరం దిక్కుకు కదపాలి.
ఆ తర్వాత చెవిలో మన కోరికలను చెప్పుకొవాలి.
ఆతర్వాత కాలికి చెప్పులు లేకుండా గణపయ్యను ఇంటికి నిమజ్జనంకు తీసుకెళ్లాలి.
ఆ తర్వాత భక్తితో గణపతి నామస్మరణ చేస్తు చెరువు లేదా బావిలో నిమజ్జనం చేయాలి.
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