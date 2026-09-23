Ganesh Immersion: వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేస్తున్నారా.?.. ఈ విషయాలను అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయోద్దు..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

వినాయకుడి నవరాత్రులు దేశ వ్యాప్తంగా భక్తి, శ్రద్దలతో నిర్వహించుకున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ప్రస్తుతం అనేక చోట్ల వినాయకుడి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

గణపయ్యకు నిమజ్జనంకు ముందు ప్రతిరోజులాగా షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

పెరుగు, చక్కెర తప్పనిసరిగా నివేదన చేసి, ఉద్వాసన మంత్రంను పఠించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

పునరాగామన మంత్రం చదివి కొద్దిగా విగ్రహంను ఉత్తరం దిక్కుకు కదపాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ఆ తర్వాత చెవిలో మన కోరికలను చెప్పుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ఆతర్వాత కాలికి చెప్పులు లేకుండా గణపయ్యను ఇంటికి నిమజ్జనంకు తీసుకెళ్లాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

ఆ తర్వాత భక్తితో గణపతి నామస్మరణ చేస్తు చెరువు లేదా బావిలో నిమజ్జనం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 23, 2026

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