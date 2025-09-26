ద్రాక్ష పళ్లలో అన్నిరకాల విటమిన్ లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ద్రాక్ష పళ్లను డైలీ తినేవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి క్రమంగా పెరుగుతుంది.
స్లిమ్ గా, యాక్టివ్ గా ఉండాలనుకునే వారు గ్రేప్స్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలని చెబుతారు.
డైలీ పరగడుపున ద్రాక్ష పళ్లను క్రమం తప్పకుండా తినాలి.
ఈ విధంగా తింటే.. శరీరంలో క్రమంగా మార్పులు వచ్చి బాడీ యాక్టివ్ గా మారుతుంది.
ఇమ్యునిటీ పెరగడంతో పాటు, రక్తప్రసరణ వేగవంతంగా జరుగుతుంది.
జుట్టు రాలడం, మొటిమలు వంటివి పూర్తిగా నయం అవుతాయి.
ద్రాక్ష పళ్లను తినేవారిలో మలబద్దకం అనేది అస్సలు ఉండదు.