Guru Purnima 2026: గురుపౌర్ణమి వేళ.. శివుడ్ని ఇలా ఆరాధిస్తే విశేషమైన గురుబలం మీ సొంతం..!

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

శివుడి పూజలో పొరపాటున కూడా తులసీదళాల్ని ఉపయోగించకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

ఆషాడ పౌర్ణమి లేదా గురుపౌర్ణమిని మనం జులై 29న జరుపుకుంటాం.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

గురుబలం లేని వారు ఈ రోజున భక్తితో పంచామృత అభిషేకం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

పసుపు రంగు వస్త్రాలను, వస్తువులను దానంగా ఇవ్వాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

కొబ్బరికాయలో గంధం పెట్టి నూనె వేసి దీపంను వెలిగించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

21 పసుపు కొమ్ముల్ని మాలగా చేసి దుర్గమ్మకు సమర్పించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

ఎర్రటిచెనగల్ని రాత్రి నీళ్లలో నానబెట్టి మరుసటి రోజు ఆవులకు గ్రాసంగా పెట్టాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

బంగారంను ఒంటిపై ఏదో రూపంలో ధరిస్తే గురుబలం విశేషంగా లభిస్తుందని పండితులు చెప్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 28, 2026

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