Guru Purnima 2026: గురుపౌర్ణమి వేళ.. శివుడ్ని ఇలా ఆరాధిస్తే విశేషమైన గురుబలం మీ సొంతం..!
శివుడి పూజలో పొరపాటున కూడా తులసీదళాల్ని ఉపయోగించకూడదు.
ఆషాడ పౌర్ణమి లేదా గురుపౌర్ణమిని మనం జులై 29న జరుపుకుంటాం.
గురుబలం లేని వారు ఈ రోజున భక్తితో పంచామృత అభిషేకం చేయాలి.
పసుపు రంగు వస్త్రాలను, వస్తువులను దానంగా ఇవ్వాలి.
కొబ్బరికాయలో గంధం పెట్టి నూనె వేసి దీపంను వెలిగించాలి.
21 పసుపు కొమ్ముల్ని మాలగా చేసి దుర్గమ్మకు సమర్పించుకొవాలి.
ఎర్రటిచెనగల్ని రాత్రి నీళ్లలో నానబెట్టి మరుసటి రోజు ఆవులకు గ్రాసంగా పెట్టాలి.
బంగారంను ఒంటిపై ఏదో రూపంలో ధరిస్తే గురుబలం విశేషంగా లభిస్తుందని పండితులు చెప్తుంటారు.
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