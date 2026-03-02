చాలా మంది సమ్మర్ రాగానే జుట్టు ఊడిపోవడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు.
వీరు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ లను తింటే ఈ సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.
బొప్పాయి పండులో జుట్టు రాలిపోకుండా స్ట్రాంగ్ గా ఉంచే గుణాలుంటాయి.
తెల్లవెంట్రులకలు కూడా క్రమంగా నల్లగా నిగ నిగలాడుతాయి.
సమ్మర్ లో లభించే మామిడి తింటే డాండ్రఫ్ సమస్యలు అస్సలు ఉండవు.
జుట్టు పెద్దగా పెరగాలంటే రాత్రి పూట ఉసిరితో చేసిన నూనె పెట్టుకొవాలి.
ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తింటే జుట్టు నడుము వరకు పెద్దదిగా పెరుగుతుంది.
ఉసిరి తినేవారిలో జుట్టు రాలే సమస్యలు, తెల్ల వెంట్రుకల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు.