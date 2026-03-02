Hair Loss: సమ్మర్ లో మీ జుట్టు ఊడిపోకుండా, స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే.. ఈ డైట్ తప్పనిసరి..!..

Inamdar Paresh
Mar 02,2026
';

summer season:

చాలా మంది సమ్మర్ రాగానే జుట్టు ఊడిపోవడం, చిట్లిపొవడం వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు.

 ';

life style:

వీరు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ లను తింటే ఈ సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.

 ';

papaya fruit benefits:

బొప్పాయి పండులో జుట్టు రాలిపోకుండా స్ట్రాంగ్ గా ఉంచే గుణాలుంటాయి.

 ';

white hair:

తెల్లవెంట్రులకలు కూడా క్రమంగా నల్లగా నిగ నిగలాడుతాయి.

 ';

mango:

సమ్మర్ లో లభించే మామిడి తింటే డాండ్రఫ్ సమస్యలు అస్సలు ఉండవు.

 ';

Hair loss:

జుట్టు పెద్దగా పెరగాలంటే రాత్రి పూట ఉసిరితో చేసిన నూనె పెట్టుకొవాలి.

 ';

apple benefits:

ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తింటే జుట్టు నడుము వరకు పెద్దదిగా పెరుగుతుంది.

 ';

amla for health:

ఉసిరి తినేవారిలో జుట్టు రాలే సమస్యలు, తెల్ల వెంట్రుకల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు.

 ';

VIEW ALL

Sapota Fruits: ఇలా సపోటా పండ్లు తింటే.. శరీరానికి ఆరోగ్యమే ఆరోగ్యం..

Neem Leaves: డైలీ రెండు వేప ఆకుల్ని తింటే.. వారంలో ఈ సమస్యలు మటాష్..!

White Rice: మూడు పూటలా వైట్ రైస్ తినడం మంచిదేనా?

Snakes in Dream: కలలో తరచుగా పాములు కన్పిస్తున్నాయా..?.. అసలు కారణం ఇదే..!
Read Next Story