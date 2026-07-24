మీ ఇంట్లో మర్రి చెట్టు మొలిచిందా? వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇది శుభమా? అశుభమా?

మర్రి చెట్టును హిందూ సంప్రదాయంలో త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా పరిగణిస్తారు.
మన హిందూ ధర్మంలో ఈ మర్రి చెట్టుకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది.
మీ ఇంటి పరిసరాల్లో మర్రి చెట్టు పెరిగితే, అది ఆ కుటుంబంలో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది.
అంతేకాకుండా, ఆ ఇంట్లో నివసించే వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా క్రమంగా మెరుగుపడి, సంపద పెరుగుతుంది.
అయితే, మర్రి చెట్టు చాలా వేగంగా పెరిగే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది.
ఒకవేళ అది అతి వేగంగా పెరిగి దాని వేర్లు ఇంటి పునాదుల వైపు విస్తరిస్తే, అది ఇంటి గోడలకు నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉంది.
కాబట్టి, మర్రి చెట్టు ఉంటే ఇంటి గోడలకు చాలా దూరంగా నాటడం అత్యంత మంచిది.