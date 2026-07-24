మీ ఇంట్లో మర్రి చెట్టు మొలిచిందా? వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇది శుభమా? అశుభమా?

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

మర్రి చెట్టును హిందూ సంప్రదాయంలో త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా పరిగణిస్తారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

మన హిందూ ధర్మంలో ఈ మర్రి చెట్టుకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

మీ ఇంటి పరిసరాల్లో మర్రి చెట్టు పెరిగితే, అది ఆ కుటుంబంలో అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

అంతేకాకుండా, ఆ ఇంట్లో నివసించే వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా క్రమంగా మెరుగుపడి, సంపద పెరుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

అయితే, మర్రి చెట్టు చాలా వేగంగా పెరిగే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

ఒకవేళ అది అతి వేగంగా పెరిగి దాని వేర్లు ఇంటి పునాదుల వైపు విస్తరిస్తే, అది ఇంటి గోడలకు నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

కాబట్టి, మర్రి చెట్టు ఉంటే ఇంటి గోడలకు చాలా దూరంగా నాటడం అత్యంత మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

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