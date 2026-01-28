Jaya Ekadashi 2026: శక్తివంతమైన జయ ఏకాదశి.. రేపు ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే అన్నింట దిగ్విజయాలే..

Inamdar Paresh
Jan 28,2026
Jaya Ekadashi tradition:

మనకు ప్రతినెలలో కూాడా రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి.

Jaya Ekadashi vratam 2026:

ఏకాదశి తిథి శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెబుతారు.

Jaya ekadashi puja:

ముఖ్యంగా పుష్కమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని జయ ఏకాదశి అని అంటారు.

Jaya ekadashi vratam:

ఈరోజున అంటే జనవరి 29న జయఏకాదశి రోజు ఉపవాసం, నదీస్నానం చేస్తే అన్నింట విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి.

vishnu puja:

సత్యనారాయణస్వామివ్రతం, విష్ణు సహస్రనామా పారాయణంలు చేసుకొవాలి.

cow seva:

ఈరోజున పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, తెలుపు రంగు వస్తువులు దానంగా ఇవ్వాలి.

Push masam:

ఆవులకు, శునకాలకు, చీమలకు ఆహరం పెట్టాలి.

jaya ekadashi:

అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేసి, వ్రతాలు చేసుకొవాలి.

Lord vishnu:

శక్తికొలది నారాయణ మంత్రంను జపిస్తు రోజంతా పూజల్లో గడపాలి.

Jaya Ekadashi 2026:

ఇలా చేయడం వల్ల జీవితంలో గొప్ప ధనలాభంతో పాటు, అఖండ విజయాలు సొంతమౌతాయి.

