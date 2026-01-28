మనకు ప్రతినెలలో కూాడా రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి.
ఏకాదశి తిథి శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెబుతారు.
ముఖ్యంగా పుష్కమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే ఏకాదశిని జయ ఏకాదశి అని అంటారు.
ఈరోజున అంటే జనవరి 29న జయఏకాదశి రోజు ఉపవాసం, నదీస్నానం చేస్తే అన్నింట విజయాలు ప్రాప్తిస్తాయి.
సత్యనారాయణస్వామివ్రతం, విష్ణు సహస్రనామా పారాయణంలు చేసుకొవాలి.
ఈరోజున పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం, తెలుపు రంగు వస్తువులు దానంగా ఇవ్వాలి.
ఆవులకు, శునకాలకు, చీమలకు ఆహరం పెట్టాలి.
అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేసి, వ్రతాలు చేసుకొవాలి.
శక్తికొలది నారాయణ మంత్రంను జపిస్తు రోజంతా పూజల్లో గడపాలి.
ఇలా చేయడం వల్ల జీవితంలో గొప్ప ధనలాభంతో పాటు, అఖండ విజయాలు సొంతమౌతాయి.