కార్తీకమాసంలో శివుడ్ని, విష్ణుమూర్తి దేవతలను చాలా మంది ఆరాధిస్తారు.
ముఖ్యంగా సర్పాలను దేవతలుగా భావించి పూజించుకుంటారు.
మనం బైటకు వెళ్లినప్పుడు కొన్నిసార్లు పాములు కన్పిస్తాయి.
అయితే దేవతా సర్పాలు మాత్రం చాలా అరుదుగా కొన్ని ప్రత్యేక సమయాల్లో కన్పిస్తాయి.
దేవతా సర్పాలు శ్వేత వర్ణంలో ఉండి, కేవలం బ్రాహ్మీమూహుర్తంలోమాత్రమే బైటకు వస్తాయి.
అత్యంత అరుదుగా గొప్ప యోగం గల వారికిమాత్రమేఈ పాములు కన్పిస్తాయి.
ఈ విధంగా శ్వేతనాగు కన్పిస్తే వారి జీవితంలో పెనుగొప్పమార్పులు సంభవిస్తాయి.
అందుకే బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు చెబుతుంటారు.