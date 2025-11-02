Karthika Masam 2025: దేవతా సర్పాలు ఏ సమయంలో కన్పిస్తాయో తెలుసా..?.. ఎవరికి తెలియని షాకింగ్ నిజాలు..

Inamdar Paresh
Nov 02,2025
Lord shiva pooja:

కార్తీకమాసంలో శివుడ్ని, విష్ణుమూర్తి దేవతలను చాలా మంది ఆరాధిస్తారు.

snake bite:

ముఖ్యంగా సర్పాలను దేవతలుగా భావించి పూజించుకుంటారు.

Cobra snake:

మనం బైటకు వెళ్లినప్పుడు కొన్నిసార్లు పాములు కన్పిస్తాయి.

snake facts:

అయితే దేవతా సర్పాలు మాత్రం చాలా అరుదుగా కొన్ని ప్రత్యేక సమయాల్లో కన్పిస్తాయి.

karthika masam:

దేవతా సర్పాలు శ్వేత వర్ణంలో ఉండి, కేవలం బ్రాహ్మీమూహుర్తంలోమాత్రమే బైటకు వస్తాయి.

snakes bite:

అత్యంత అరుదుగా గొప్ప యోగం గల వారికిమాత్రమేఈ పాములు కన్పిస్తాయి.

swetha nagu:

ఈ విధంగా శ్వేతనాగు కన్పిస్తే వారి జీవితంలో పెనుగొప్పమార్పులు సంభవిస్తాయి.

Snake:

అందుకే బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు చెబుతుంటారు.

