Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసంలో అసలు దీపం ఎలా పెట్టాలి..?.. ఈ రహస్యమైన విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Inamdar Paresh
Nov 01,2025
karthika masam effect:

కార్తీక మాసంలో ను చాలా మంది ఎంతో పవిత్రంగాను, పండగలా భావిస్తారు.

lord shiva pooja:

ఈ మాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు శుభయోగాలను ఇస్తాయి.

karthika masam effect:

కార్తీక మాసంలో చాలా మంది దీపారాధన, 365 వత్తులు దీపం వెలిగిస్తారు.

deepam process:

ముఖ్యంగా దీపాాలు పెట్టేటప్పుడు కొంతమంది క్యాండిల్స్ ను ఉపయోగిస్తారు.

Karthika pournami:

అగరబత్తితో మాత్రమే మనం కొవ్వొత్తికి లేదా ఉసిరిదీపం, 365 వత్తుల దీపంను వెలిగించాలి.

deepam:

దీపంను నేరుగా భూమిమీద పెట్టకుండా ఒక ప్లేట్ పెట్టి దాని మీద పెట్టాలి.

karthika masam:

దీపంకు పసుపు, కుంకుమలను పెట్టి ఆ దేవుడి స్వరూపంగా పూజించుకొవాలి.

karthika masam:

ఈ విధంగా దామోదరుడ్ని ఆరాధిస్తు పూజించుకుని మరీ దీపారాధన చేయాలి.

