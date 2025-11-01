కార్తీక మాసంలో ను చాలా మంది ఎంతో పవిత్రంగాను, పండగలా భావిస్తారు.
ఈ మాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు శుభయోగాలను ఇస్తాయి.
కార్తీక మాసంలో చాలా మంది దీపారాధన, 365 వత్తులు దీపం వెలిగిస్తారు.
ముఖ్యంగా దీపాాలు పెట్టేటప్పుడు కొంతమంది క్యాండిల్స్ ను ఉపయోగిస్తారు.
అగరబత్తితో మాత్రమే మనం కొవ్వొత్తికి లేదా ఉసిరిదీపం, 365 వత్తుల దీపంను వెలిగించాలి.
దీపంను నేరుగా భూమిమీద పెట్టకుండా ఒక ప్లేట్ పెట్టి దాని మీద పెట్టాలి.
దీపంకు పసుపు, కుంకుమలను పెట్టి ఆ దేవుడి స్వరూపంగా పూజించుకొవాలి.
ఈ విధంగా దామోదరుడ్ని ఆరాధిస్తు పూజించుకుని మరీ దీపారాధన చేయాలి.