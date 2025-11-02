Karthika Masam 2025: కార్తీకం మాసం వేళ.. శివయ్యకు అభిషేకం చేస్తున్నారా..?..ఈ తప్పులు అస్సలు చేయోద్దు..

Inamdar Paresh
Nov 02,2025
Lord shiva abhishekam:

కార్తీక మాసంలో చాలా మంది శివ, కేశవుల్ని పూజించుకుని తరిస్తుంటారు.

karthika masam monday:

చాలా మంది సోమవారం రోజున శివుడికి అభిషేకం చేస్తారు.

Rudrabhishekam:

శివయ్యకు అభిషేకం చేసే క్రమంలో కొన్నిజాగ్రత్తలు పాటించాలి.

karthika masam effect:

శివుడికి అభిషేకం చేసేటప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లను , కుంకుమను వాడరాదు.

karthika masam:

అదే విధంగా పూజలో సంపంగి పూలు, తులసీ దళాల్ని అస్సలు వాడరాదు.

shiva pooja:

చెంబెడు నీళ్లు, మూడు ఆకులున్నవి బిల్వపత్రాలతో పూజిస్తే శివయ్య మన కష్టాలన్ని దూరం చేస్తాడని అంటారు.

Lord shiva:

శివయ్య పూజలో భస్మంను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలి.

Shiva pooja:

ముఖ్యంగా శివయ్యను సాయంత్రం ప్రదోషంవేళ పూజిస్తే ఆయన విశేష ఫలితాలనిస్తాడంటారు.

