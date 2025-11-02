కార్తీక మాసంలో చాలా మంది శివ, కేశవుల్ని పూజించుకుని తరిస్తుంటారు.
చాలా మంది సోమవారం రోజున శివుడికి అభిషేకం చేస్తారు.
శివయ్యకు అభిషేకం చేసే క్రమంలో కొన్నిజాగ్రత్తలు పాటించాలి.
శివుడికి అభిషేకం చేసేటప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లను , కుంకుమను వాడరాదు.
అదే విధంగా పూజలో సంపంగి పూలు, తులసీ దళాల్ని అస్సలు వాడరాదు.
చెంబెడు నీళ్లు, మూడు ఆకులున్నవి బిల్వపత్రాలతో పూజిస్తే శివయ్య మన కష్టాలన్ని దూరం చేస్తాడని అంటారు.
శివయ్య పూజలో భస్మంను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలి.
ముఖ్యంగా శివయ్యను సాయంత్రం ప్రదోషంవేళ పూజిస్తే ఆయన విశేష ఫలితాలనిస్తాడంటారు.