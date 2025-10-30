దేశ మంత కూడా కార్తీక మాసం పండగ శోభ కన్పిస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో శివ, కేశవుల్ని ఎక్కువగా పూజించుకుంటారు.
అభిషేకాలు, సత్యనారాయణవ్రతాలు, ఉసిరి దీపదానం, నదీస్నానం ఆచరిస్తారు.
ఇతర మాాసాల్లో కంటే కార్తీకంలో పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలనిస్తాయి.
శివుడ్ని ముఖ్యంగా బిల్వపత్రాలు, చెంబెడు నీళ్లు పోస్తే ఆయన సంబర పడితారంట.
ముఖ్యంగా శివుడ్ని ఈ మాసంలో షోడషోపచార పూజలతో పూజిస్తే అన్ని దోషాలనుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
ఆవులను పూజించుకుంటూ, తెల్లని పూలతో శివుడ్ని పూజిస్తే ఆయన అనుగ్రహిస్తారంట.
చితాభస్మంతో శివుడ్ని పూజిస్తు, కార్తీక మాసం వ్రతంను ఆచరిస్తే శివయ్య వెంటనే అనుగ్రహిస్తారని ప్రతీతి.