Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం.. భోళా శంకరుడ్ని ఇలా పూజించుకుంటే వెంటనే ప్రసన్నువుతారంట..

Inamdar Paresh
Oct 30,2025
Karthika masam 2025:

దేశ మంత కూడా కార్తీక మాసం పండగ శోభ కన్పిస్తుంది.

Shiva pooja:

ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో శివ, కేశవుల్ని ఎక్కువగా పూజించుకుంటారు.

Shiva abhishekam:

అభిషేకాలు, సత్యనారాయణవ్రతాలు, ఉసిరి దీపదానం, నదీస్నానం ఆచరిస్తారు.

karthika masam:

ఇతర మాాసాల్లో కంటే కార్తీకంలో పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలనిస్తాయి.

shiva pooja:

శివుడ్ని ముఖ్యంగా బిల్వపత్రాలు, చెంబెడు నీళ్లు పోస్తే ఆయన సంబర పడితారంట.

lord shiva puja:

ముఖ్యంగా శివుడ్ని ఈ మాసంలో షోడషోపచార పూజలతో పూజిస్తే అన్ని దోషాలనుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

karthika masam:

ఆవులను పూజించుకుంటూ, తెల్లని పూలతో శివుడ్ని పూజిస్తే ఆయన అనుగ్రహిస్తారంట.

shiva pooja:

చితాభస్మంతో శివుడ్ని పూజిస్తు, కార్తీక మాసం వ్రతంను ఆచరిస్తే శివయ్య వెంటనే అనుగ్రహిస్తారని ప్రతీతి.

