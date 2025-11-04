Karthik Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి.. రేపు ఈ ఒక్కపనిచేస్తే మీ సకల దోషాలు గాలికి దుమ్ములాగా ఎగిరి పోవడం ఖాయం..!

Inamdar Paresh
Nov 04,2025
karthika masam tradition:

తెలుగు మాసాలన్నింటిలోను కార్తీక మాసం అత్యంత శుభప్రదమైనది.

Lord shiva pooja:

ఈమాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి.

karthika masam danam:

కార్తీక మాసంలో దీపదానం, నదీస్నానం, సాలగ్రామదానంను ఎంతో గొప్పగా చెప్తారు.

Kartik purnima:

కార్తీక పౌర్ణమి రోజున దేవాలయం మీద ధ్వజస్తంభంకు కొత్తగా కాషాయ జెండా ఎక్కించాలి.

karthika masam effect:

ఇలా చేసిన వారి దోషాలు గాలికి దుమ్ములాగా ఎగిరిపోతాయని పండితులు చెబుతారు.

kartik deeparadhana:

నెయ్యి లేదా నూనెతో దీపారాధన వెలిగించి, ఉసిరిని దీపంతో సహా దానంగా ఇవ్వాలి.

Lord shiva:

సాలగ్రామంను తులసీ సహితంగా దానంగా ఇచ్చిన వారి దోషాలు అన్ని పోతాయి.

kartik purnima:

భోళా శంకరుడ్ని బిల్వపత్రాలు, చెంబెడు నీళ్లు, భస్మంతో పూజించుకొవాలి.

karthika masam:

కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శివాభిషేకం చేస్తే విశేషమైన యోగాలు సిద్దిస్తాయి.

