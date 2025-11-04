తెలుగు మాసాలన్నింటిలోను కార్తీక మాసం అత్యంత శుభప్రదమైనది.
ఈమాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి.
కార్తీక మాసంలో దీపదానం, నదీస్నానం, సాలగ్రామదానంను ఎంతో గొప్పగా చెప్తారు.
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున దేవాలయం మీద ధ్వజస్తంభంకు కొత్తగా కాషాయ జెండా ఎక్కించాలి.
ఇలా చేసిన వారి దోషాలు గాలికి దుమ్ములాగా ఎగిరిపోతాయని పండితులు చెబుతారు.
నెయ్యి లేదా నూనెతో దీపారాధన వెలిగించి, ఉసిరిని దీపంతో సహా దానంగా ఇవ్వాలి.
సాలగ్రామంను తులసీ సహితంగా దానంగా ఇచ్చిన వారి దోషాలు అన్ని పోతాయి.
భోళా శంకరుడ్ని బిల్వపత్రాలు, చెంబెడు నీళ్లు, భస్మంతో పూజించుకొవాలి.
కార్తీక పౌర్ణమి రోజున శివాభిషేకం చేస్తే విశేషమైన యోగాలు సిద్దిస్తాయి.
Kartika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి.. విష్ణుభగవానుడ్ని ఇలా పూజిస్తే, ఇంట్లో భారీగా సంపదల వర్షంతో గొప్ప శుభయోగాలు..