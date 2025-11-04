Kartika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి.. విష్ణుభగవానుడ్ని ఇలా పూజిస్తే, ఇంట్లో భారీగా సంపదల వర్షంతో గొప్ప శుభయోగాలు..

Inamdar Paresh
Nov 04,2025
Karthika masam purnima puja:

కార్తీక మాసంలో చాలా మంది శివ, విష్ణుభగవానులను పూజిస్తారు.

karthika masam puja:

విష్ణుమూర్తిని అలంకార ప్రియుడు అని , ఆయనను గుళ్లలో అందంగా పూలతో అలంకరిస్తారు.

Lord ganesh:

కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి బుధవారం రోజున రావడంతో గణపయ్యను విఘ్నాలు దూరం చేయాలని కొలుచుకుంటారు.

karthika masam effect:

కార్తీక పౌర్ణమిరోజున కమలం పూలు, తులసీ దళాలు, పారిజాతంలతో పూజించాలంటారు.

Parijatam flowers:

ముఖ్యంగా పారిజాతం పుష్పాలతో విష్ణు భగవానుడ్ని పూజించే వారి ఇంట సంపదలకు లొటుండదంటారు.

lord vishnu:

అదే విధంగా సత్యనారాయణ స్వామివ్రతం చేస్తే అన్ని దోషాలు దూరమౌతాయంటారు.

karthika masam:

ఈరోజున ఉసిరి దీపదానం, నదీస్నానం, అన్నదానం విశేషమైన ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు.

karthika purnima:

చాలా మంది పౌర్ణమి నేపథ్యంలో 365 వత్తులతో దీపారాధన చేస్తారు.

