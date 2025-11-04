కార్తీక మాసంలో చాలా మంది శివ, విష్ణుభగవానులను పూజిస్తారు.
విష్ణుమూర్తిని అలంకార ప్రియుడు అని , ఆయనను గుళ్లలో అందంగా పూలతో అలంకరిస్తారు.
కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి బుధవారం రోజున రావడంతో గణపయ్యను విఘ్నాలు దూరం చేయాలని కొలుచుకుంటారు.
కార్తీక పౌర్ణమిరోజున కమలం పూలు, తులసీ దళాలు, పారిజాతంలతో పూజించాలంటారు.
ముఖ్యంగా పారిజాతం పుష్పాలతో విష్ణు భగవానుడ్ని పూజించే వారి ఇంట సంపదలకు లొటుండదంటారు.
అదే విధంగా సత్యనారాయణ స్వామివ్రతం చేస్తే అన్ని దోషాలు దూరమౌతాయంటారు.
ఈరోజున ఉసిరి దీపదానం, నదీస్నానం, అన్నదానం విశేషమైన ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు.
చాలా మంది పౌర్ణమి నేపథ్యంలో 365 వత్తులతో దీపారాధన చేస్తారు.