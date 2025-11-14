కార్తీక మాసంలో కృష్ణపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని ఉత్పన్న ఏకాదని అని అంటారు.
మనం ఈసారి ఉత్పన్న ఏకాదశిని నవంబర్ 15న శనివారం జరుపుకుంటున్నాం.
ఈరోజున శ్రీమహావిష్ణువును అనుగ్రహం కోరకు కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి.
ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు, జీవితంలో గ్రోత్ లేని వారు ఈ పరిహరాలు పాటించాలి.
ఉత్పన ఏకాదశి రోజున తెల్లని పదార్థాలు అంటే.. పాలు, బియ్యం, నెయ్యి, పెరుగు దానంగా ఇవ్వాలి.
పశువులకు పశుగ్రాసం, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.
ఈ విధంగా రెమిడీలు పాటిస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.