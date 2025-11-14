Utpanna Ekadashi 2025: ఉత్పన్న ఏకాదశి.. ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే లగ్జరీ లైఫ్‌తో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్..

Inamdar Paresh
Nov 14,2025
karthika masam:

కార్తీక మాసంలో కృష్ణపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని ఉత్పన్న ఏకాదని అని అంటారు.

lord Sri Krishna:

మనం ఈసారి ఉత్పన్న ఏకాదశిని నవంబర్ 15న శనివారం జరుపుకుంటున్నాం.

Utpanna Ekadashi date:

ఈరోజున శ్రీమహావిష్ణువును అనుగ్రహం కోరకు కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి.

Lord vishnu:

ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు, జీవితంలో గ్రోత్ లేని వారు ఈ పరిహరాలు పాటించాలి.

Utpanna Ekadashi Vratam:

ఉత్పన ఏకాదశి రోజున తెల్లని పదార్థాలు అంటే.. పాలు, బియ్యం, నెయ్యి, పెరుగు దానంగా ఇవ్వాలి.

Ekadashi 2025:

పశువులకు పశుగ్రాసం, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.

Utpanna Ekadashi:

ఈ విధంగా రెమిడీలు పాటిస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

