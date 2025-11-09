Karthika Somavaram: కార్తీక సోమవారం..ఈ ఒక్కటి చేస్తే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్‌తో పాటు పెళ్లియోగం..

Inamdar Paresh
Nov 09,2025
';

karthika somavaram shiva pooja:

కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా శివ, కేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెబుతుంటారు.

 ';

karthika masam:

కార్తీక మాసంలో భోళా శంకరుడ్ని సోమవారం భక్తితో కొలిస్తే అన్నిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయంటారు.

 ';

shiva puja remedies:

శివుడ్ని అభిషేక ప్రియుడిగా, విష్ణుభగవానుడ్ని అలంకార ప్రియుడిగా పిలుస్తారు.

 ';

jobs:

ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు, పెళ్లిలో సమస్యలువస్తున్న వారు సోమవారం కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి.

 ';

shiva abhishekam:

కార్తీక సోమవారంరోజున పంచామృతాలతోఅభిషేకంతో పాటు అన్నపూజ చేయాలి.

 ';

shiva kalyanam:

గుడిలో శివకళ్యాణం, శివపురాణం పారాయణం ను తప్పకుండా జరిపించాలి.

 ';

shiva pooja:

ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే ఉద్యొగంతో పాటు, పెళ్లిలో వస్తున్నఆటంకాలు దూరమౌతాయని పండితులు చెప్తుతున్నారు.

 ';

Cow seva:

కార్తీక సోమవారంనాడు నదీస్నానం, వనభోజనం, ఆవులకు పశుగ్రాసంపెడితే మంచిదంటారు.

 ';

VIEW ALL

ఈ ఆహారాలను ఎప్పుడూ పెరుగుతో కలిపి తినకండి!

Snake Facts: ఈ సంకేతాలు మీ ఇంట్లో కన్పిస్తున్నాయా..?.. బీ అలర్ట్.. పక్కాగా నాగుపాము ఉన్నట్లే..!

ఈ సమయంలో పాములు కళ్లు తెరిచి నిద్రపోతాయా! ఎందుకో తెలుసా?

Oat Roti: వారం రోజులు ఓట్స్ రొటీలను తింటే ఏం జరుగుతుంది?
Read Next Story