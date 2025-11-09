కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా శివ, కేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెబుతుంటారు.
కార్తీక మాసంలో భోళా శంకరుడ్ని సోమవారం భక్తితో కొలిస్తే అన్నిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయంటారు.
శివుడ్ని అభిషేక ప్రియుడిగా, విష్ణుభగవానుడ్ని అలంకార ప్రియుడిగా పిలుస్తారు.
ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు, పెళ్లిలో సమస్యలువస్తున్న వారు సోమవారం కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి.
కార్తీక సోమవారంరోజున పంచామృతాలతోఅభిషేకంతో పాటు అన్నపూజ చేయాలి.
గుడిలో శివకళ్యాణం, శివపురాణం పారాయణం ను తప్పకుండా జరిపించాలి.
ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే ఉద్యొగంతో పాటు, పెళ్లిలో వస్తున్నఆటంకాలు దూరమౌతాయని పండితులు చెప్తుతున్నారు.
కార్తీక సోమవారంనాడు నదీస్నానం, వనభోజనం, ఆవులకు పశుగ్రాసంపెడితే మంచిదంటారు.