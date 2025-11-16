కార్తీకమాసంను అన్ని మాసాల్లో కల్లా శ్రేష్టమైనదని పండితులు చెబుతుంటారు.
ఈమాసంలో శివ , కేశవుల్ని భక్తితో పూజించుకుంటారు.
ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో శివయ్యను బిల్వదళాలు, చెంబెడు నీళ్లతో అభిషేకం చేయాలి.
దీనితో పాటు అన్నాభిషేకం, ఫలాభిషేకం చేస్తే గొప్పఫలితాలు కల్గుతాయి.
కార్తీక సోమవారం త్రయోదశితో కలిసి రావడం అత్యంత శుభకరమైందని చెబుతారు.
శివుడు,కేశవుల అనుగ్రహం కోసం ఉసిరి దీపం వెలిగించి, దీపదానం ఇవ్వాలి.
శివుడి అనుగ్రహం కోసం సోమవారం రోజున నదీస్నానం చేస్తే మంచిదంటారు.
శివపంచాక్షరీ మంత్రాన్ని ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిమార్లు పఠించాలని పండితులు చెబుతారు.