Karthika Somavaram: కార్తీక సోమవారం.. ఇలా పూజిస్తే భోళా శంకరుడు ఇట్టే మీ కొరికలు తీరుస్తాడంట..

Inamdar Paresh
Nov 16,2025
Karthika masam 2025:

కార్తీకమాసంను అన్ని మాసాల్లో కల్లా శ్రేష్టమైనదని పండితులు చెబుతుంటారు.

shiva puja:

ఈమాసంలో శివ , కేశవుల్ని భక్తితో పూజించుకుంటారు.

karthika masam:

ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో శివయ్యను బిల్వదళాలు, చెంబెడు నీళ్లతో అభిషేకం చేయాలి.

karthika somavaram:

దీనితో పాటు అన్నాభిషేకం, ఫలాభిషేకం చేస్తే గొప్పఫలితాలు కల్గుతాయి.

shiva puja:

కార్తీక సోమవారం త్రయోదశితో కలిసి రావడం అత్యంత శుభకరమైందని చెబుతారు.

Usiri deepam:

శివుడు,కేశవుల అనుగ్రహం కోసం ఉసిరి దీపం వెలిగించి, దీపదానం ఇవ్వాలి.

karthika somavaram:

శివుడి అనుగ్రహం కోసం సోమవారం రోజున నదీస్నానం చేస్తే మంచిదంటారు.

Lord shiva:

శివపంచాక్షరీ మంత్రాన్ని ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిమార్లు పఠించాలని పండితులు చెబుతారు.

