Krishna Janmashtami 2026: శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి.. ఈ రెమిడీలు పాటిస్తే శీఘ్రంగా పెళ్లియోగంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభం..!
మనం శ్రావణ మాసంలో జన్మాష్టమిని సెప్టెంబర్ 4న శుక్రవారం జరుపుకుంటున్నాం.
ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఉపవాసం చేసి రాత్రి వేళ కన్నయ్య పూజలు చేయాలి.
ఈసారి 11.57 నిముషాల నుంచి న12.23 నిముషాలవరకు పూజ సమయం ఉంది.
ఈ సమయంలో కన్నయ్య జన్మదినం, షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి.
ముఖ్యంగా ఈ రోజు కన్నయ్యకులడ్డులు, వెన్న సమర్పిస్తే ఆర్థిక సమస్యలు దూరమౌతాయి.
నెయ్యితో దీపారాధన చేసి, రుక్మిణి కళ్యాణం చదివితే పెళ్లిలో ఆటంకాలు దూరమౌతాయి.
పెళ్లిలో ఆటంకాలు వస్తున్న ఈ రోజున శనగలు దానం ఇవ్వాలి.
విష్టు సహస్రనామం పారాయణం, అష్టోత్తరం చదవాలి.
తులసీ దళాలతో కన్నయ్యను పూజించుకుంటే అన్ని దోషాలు పోతాయి.
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