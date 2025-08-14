హిందువుంతా జన్మష్టమిని ఎంతో భక్తితో, వేడుకగా జరుపుకుంటారు.
మనం శుక్రవారం రోజున మనం జన్మాష్టమిని జరుపుకోబోతున్నాం.
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే జీవితంలో డబ్బులకు కొదువ ఉండదు.
ఈరోజున ముఖ్యంగా ఆవులకు బెల్లం, గోధుమ పిండితో చేిసిన లడ్డులను తిన్పించాలి.
ముఖ్యంగా ఈరోజున ఇంటికి వెన్న చేతిలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడి ప్రతిమను తెచ్చుకొవాలి.
అదే విధంగా నెమలి ఈకల్ని కూడా తెచ్చుకుని, దేవుడి గదిలోపెట్టుకొవాలి.
ఈ పరిహరాల్ని పాటిస్తే జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ధనంకు అస్సలు లోటు ఉండదు.
ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఉన్న వెళ్లిపోయి, అన్ని శుభయోాగాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.