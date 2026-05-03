శివుడ్ని భోళా శంకరుడు, భక్తవ శంకరుడు అని పిలుస్తారు.
వైశాఖ మాసంలో ఎండలు పీక్స్ కు వెళ్తాయి. ఈ మాసంలో శివుడ్ని భక్తితొ కొలవాలి.
శివయ్యకు నీళ్లతో అభిషేకం అంటే అత్యంత ప్రీతికరమైంది.
అందుకే వైశాఖ మాసంలో శివయ్యను నీళ్లతో రుద్రం, నమకం సహితంగా అభిషేకంచేసి గొవును పూజించాలి.
అమ్మవారిని లలితా సహస్రనామాలతో కుంకుమార్చనలు చేయాలి.
శివయ్యకు భస్మంతో పాటు గంగా జలంతో అభిషేకం నిర్వహించాలి.
ఆ తర్వాత పంచాక్షరి మంత్రాన్ని యథా శక్తి కొలది జపించుకొవాలి.
జీవితంలో ఎదురౌతున్న విఘ్నాలను తొలగించడానికి గణపయ్యను పూజించుకొవాలి.