Shiva Puja: సోమవారం శివయ్యను ఇలా భక్తితో పూజిస్తే.. భోళా శంకరుడి చల్లని చూపు ఎల్లప్పుడు మీవెంటే..!
ముక్కంటికి సోమవారం అంటే అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెప్తారు.
ఈ రోజున చెంబు నిండా నీళ్లు, బిల్వపత్రాలతో అభిషేకంచేస్తే శివయ్య కోరిక కోరికలు నెరవేరుస్తారు.
శివయ్యను చీతా భస్మం, తెలుపు రంగు పూలు అంటే చాాలా ప్రీతికరం.
ముఖ్యంగా కాలసర్పదోషాలున్న వారు జంటనాగులను పూజించుకొవాలి.
శివుడి వెంటనే అనుగ్రహించాలంటే బ్రాహ్మీ మూహూర్తంలో పంచాక్షరీ మంత్రం జపించాలి.
వినాయకుడ్ని పూజించుకున్న తర్వాత శివయ్యను పూజిస్తే ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉండవు.
ఉసిరి మీద దీపాలు పువ్వు దీపం వెలిగిస్తే అఖండ ధనయోగం కల్గుతుంది.
శివుడి పూజలో తులసీ దళాలు నిషిద్దం, కేవలం విష్ణుమూర్తి పూజలో ఉపయోగించాలి.
VIEW ALL
Read Next Story