Lord Shiva Puja: సోమవారం అన్నంతో శివాభిషేకం ఇలా చేస్తే.. మీ జీవితంలోని సమస్త కష్టాలన్ని సమూలంగా దూరం..!

Inamdar Paresh
Jan 18,2026
Shiva and vishnu pooja:

శివుడ్ని చాలా మంది భోళా శంకరుడు, భక్తవ శంకరుడు అనిపిలుస్తారు.

shiva puja vidhan:

అందుకే రాక్షసులు తమ కోరికల కోసం భోళా శంకరుడ్ని ఎక్కువగా పూజించారు.

Shivalingam:

మనస్సు పెట్టి పూజిస్తే, తపస్సు చేస్తే ఎంతటి కోరిక అయిన వెంటనే తీర్చేస్తాడు.

lord shiva pooja:

సోమవారం శివుడికి అభిషేకం చేస్తే శివయ్యవెంటనే ప్రసన్నుడవుతాడు.

shiva abhishekam:

పంచామృతాలతో మనం అభిషేకం తరచుగా చేస్తు ఉంటాం.

Anna puja:

కానీ ఆపరమేశ్వరుడికి అన్నంతో అభిషేకం చేస్తే ఆయన విశేషంగా ఆనంద పడతారంట.

Monday shiva:

అందుకే సోమవారం రోజున రుద్రం,నమకం,చమకంతో అన్నంతో శివయ్యకు అభిషేకం చేయాలి.

Lord shiva:

పూజ తర్వాత దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటే సమస్తదోషాలు పోయి జీవితంలో దేనికి కొదువ ఉండదు.

