శివుడ్ని చాలా మంది భోళా శంకరుడు, భక్తవ శంకరుడు అనిపిలుస్తారు.
అందుకే రాక్షసులు తమ కోరికల కోసం భోళా శంకరుడ్ని ఎక్కువగా పూజించారు.
మనస్సు పెట్టి పూజిస్తే, తపస్సు చేస్తే ఎంతటి కోరిక అయిన వెంటనే తీర్చేస్తాడు.
సోమవారం శివుడికి అభిషేకం చేస్తే శివయ్యవెంటనే ప్రసన్నుడవుతాడు.
పంచామృతాలతో మనం అభిషేకం తరచుగా చేస్తు ఉంటాం.
కానీ ఆపరమేశ్వరుడికి అన్నంతో అభిషేకం చేస్తే ఆయన విశేషంగా ఆనంద పడతారంట.
అందుకే సోమవారం రోజున రుద్రం,నమకం,చమకంతో అన్నంతో శివయ్యకు అభిషేకం చేయాలి.
పూజ తర్వాత దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటే సమస్తదోషాలు పోయి జీవితంలో దేనికి కొదువ ఉండదు.