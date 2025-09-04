చంద్రగ్రహణం రోజు సూత కాలం ఇదే..తప్పు చేయకండి!

Harish Darla
Sep 04,2025



క్షీరసాగర మథనం తర్వాత ఉద్భవించిన అమృతాన్ని దేవతులకు పంచే సమయంలో రాహువు దాన్ని దొంగిలిస్తాడు

 


అది గమనించిన మహా విష్ణువు రాహువు శిరస్సు ఖండిస్తాడు. అప్పటి నుంచి సూర్య,చంద్రులను మింగడానికి ప్రయత్నించినపుడు ఈ గ్రహణం ఏర్పడుతుందని నమ్మకం

 


సైన్స్ లో మాత్రం సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే సరళ రేఖపైకి వచ్చినపుడు ఈ గ్రహణాలు ఏర్పడతాయని చెబుతోంది

 


పౌర్ణమి రోజున భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడి..అమావాస్య రోజున చంద్రుని నీడ భూమిపై పడి గ్రహణం ఏర్పడుతుంది

 


ఈ ఏడాది భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు (సెప్టెంబరు 7) చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది.

 


సెప్టెంబరు 7న రాత్రి 9:58 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 1.26 వరకు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుందట.

 


గ్రహణం ఏర్పడే 9 గంటల ముందు అనగా మధ్యాహ్నం 12:57 నుంచే సూతకాలం మొదలవుతుంది

 


ఈ సూతకాలంలో ఆలయాలు మూసేసి..గ్రహణం ముగిశాక సంప్రోక్ష చేసి ఆలయాలు తెరుస్తారు

 

