క్షీరసాగర మథనం తర్వాత ఉద్భవించిన అమృతాన్ని దేవతులకు పంచే సమయంలో రాహువు దాన్ని దొంగిలిస్తాడు
అది గమనించిన మహా విష్ణువు రాహువు శిరస్సు ఖండిస్తాడు. అప్పటి నుంచి సూర్య,చంద్రులను మింగడానికి ప్రయత్నించినపుడు ఈ గ్రహణం ఏర్పడుతుందని నమ్మకం
సైన్స్ లో మాత్రం సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే సరళ రేఖపైకి వచ్చినపుడు ఈ గ్రహణాలు ఏర్పడతాయని చెబుతోంది
పౌర్ణమి రోజున భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడి..అమావాస్య రోజున చంద్రుని నీడ భూమిపై పడి గ్రహణం ఏర్పడుతుంది
ఈ ఏడాది భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు (సెప్టెంబరు 7) చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది.
సెప్టెంబరు 7న రాత్రి 9:58 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 1.26 వరకు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుందట.
గ్రహణం ఏర్పడే 9 గంటల ముందు అనగా మధ్యాహ్నం 12:57 నుంచే సూతకాలం మొదలవుతుంది
ఈ సూతకాలంలో ఆలయాలు మూసేసి..గ్రహణం ముగిశాక సంప్రోక్ష చేసి ఆలయాలు తెరుస్తారు