పెద్దలు నార్మల్ గా ఏ సీజన్ లో లభించే పండ్లు అప్పుడు తినాలని చెబుతుంటారు.
కానీ ప్రస్తుతం సీజన్ లతో సంబంధంలేకుండా అన్ని రకాల పండ్లు దొరుకుతున్నాయి.
ఆర్టిఫియల్ రసాయనాల్ని వాడి పండ్లు వాడకుండా కొన్ని నెలల పాటు ఉండేలా చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా మామిడి పండ్లను వానాకాలంలో తినడం వల్ల తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది.
కొంత మందిలో విపరీమైన మోషన్స్, పొత్తికడుపులో నొప్పి కూడా వేస్తుంది.
మామిడి తినడం వల్ల జీవక్రియలు పూర్తిగా ప్రభావంకు గురౌతాయి.
మామిడి పండ్లను తినడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, ముఖంపై నల్లని మచ్చలు ఏర్పడతాయి
ముఖ్యంగా మామిడి పండ్లను కొంత మంది తొక్కతో తినేస్తారు. ఇది మరీ డెంజర్.
దీని ప్రభావం వల్ల కొంత మందిలో వెంట్రుకలు రాలిపొవడం సమస్యలు వస్తాయి.