Mangoes Side Effects: వానాకాలంలో మామిడి పండ్లు తింటున్నారా..?.. ఈ డెంజర్‌లో పడ్డట్లే..

Inamdar Paresh
Oct 05,2025
';

mango effect:

పెద్దలు నార్మల్ గా ఏ సీజన్ లో లభించే పండ్లు అప్పుడు తినాలని చెబుతుంటారు.

 ';

Life style:

కానీ ప్రస్తుతం సీజన్ లతో సంబంధంలేకుండా అన్ని రకాల పండ్లు దొరుకుతున్నాయి.

 ';

mango fruit:

ఆర్టిఫియల్ రసాయనాల్ని వాడి పండ్లు వాడకుండా కొన్ని నెలల పాటు ఉండేలా చేస్తున్నారు.

 ';

stress:

ముఖ్యంగా మామిడి పండ్లను వానాకాలంలో తినడం వల్ల తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది.

 ';

stomach pain:

కొంత మందిలో విపరీమైన మోషన్స్, పొత్తికడుపులో నొప్పి కూడా వేస్తుంది.

 ';

mango effect:

మామిడి తినడం వల్ల జీవక్రియలు పూర్తిగా ప్రభావంకు గురౌతాయి.

 ';

skin problems:

మామిడి పండ్లను తినడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, ముఖంపై నల్లని మచ్చలు ఏర్పడతాయి

 ';

mangoes:

ముఖ్యంగా మామిడి పండ్లను కొంత మంది తొక్కతో తినేస్తారు. ఇది మరీ డెంజర్.

 ';

Hair loss:

దీని ప్రభావం వల్ల కొంత మందిలో వెంట్రుకలు రాలిపొవడం సమస్యలు వస్తాయి.

 ';

VIEW ALL

Lord Shiva Puja: సోమవారం శివుడ్ని అభిషేకం చేసేటప్పుడు..ఈ తప్పులు అస్సలు చేయోద్దు..

Jasmine: మల్లెపూలను వాసన చూస్తే.. మానసిక సమస్యలకు బై..బై..

Dal Rice: రోజు పప్పు అన్నం తింటే.. ఊహించని హెల్త్ బెనిఫిట్స్..

Mutton: మటన్‌ తింటే మీ శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?
Read Next Story