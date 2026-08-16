Nagula Panchami: నాగుల పంచమి.. నిజమైన పాములపై పాలు పోస్తున్నారా..?.. ఇది మీ కోసమే..
మనం నాగుల పంచమిని సోమవారం రోజున జరుపుకుంటున్నాం.
చాలా మంది ఈరోజున పాములపై పాలు పొయడం వంటి ఆచారంను పాటిస్తారు.
కానీ ఈరోజు పాముల ప్రతిమలపై మాత్రమే పాము పొయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
నిజమైన పాములకు పాలు పొయకూడదని వాటికి పాలు అరిగించుకునే శక్తి ఉండదని చెప్తుంటారు.
దీని వలన పాముకు మనం ఇబ్బందులు పెట్టి లేని పాపం వచ్చిన వాళ్లమౌతాం.
అందుకు పుట్టలో లేదా జంట నాగులు ప్రతిమకు మాత్రమే పాలు పోయాలంటారు.
ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్దలతో నాగుల పంచమి రోజున పాలతో ప్రతిమల్ని అభిషేకించాలి.
నవనాగుల స్తోత్రాలను పఠించాలి. పొరపాటున కూడా పాముకు ఆపదలు తలపెట్టవద్దు.
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