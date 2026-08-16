Nagula Panchami: నాగుల పంచమి.. నిజమైన పాములపై పాలు పోస్తున్నారా..?.. ఇది మీ కోసమే..

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

మనం నాగుల పంచమిని సోమవారం రోజున జరుపుకుంటున్నాం.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

చాలా మంది ఈరోజున పాములపై పాలు పొయడం వంటి ఆచారంను పాటిస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

కానీ ఈరోజు పాముల ప్రతిమలపై మాత్రమే పాము పొయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

నిజమైన పాములకు పాలు పొయకూడదని వాటికి పాలు అరిగించుకునే శక్తి ఉండదని చెప్తుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

దీని వలన పాముకు మనం ఇబ్బందులు పెట్టి లేని పాపం వచ్చిన వాళ్లమౌతాం.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

అందుకు పుట్టలో లేదా జంట నాగులు ప్రతిమకు మాత్రమే పాలు పోయాలంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

ఈ విధంగా భక్తి శ్రద్దలతో నాగుల పంచమి రోజున పాలతో ప్రతిమల్ని అభిషేకించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

నవనాగుల స్తోత్రాలను పఠించాలి. పొరపాటున కూడా పాముకు ఆపదలు తలపెట్టవద్దు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

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