సోమవారం శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెప్తారు.
భోళా శంకరుడ్ని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి.
శుచిగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి గంగా జలంతో అభిషేకం చేయాలి.
రుద్రం, నమకం, చమకం లేదా కనీసం శివపంచాక్షరితో అయిన అభిషేకం చేయాలి.
ఆ తర్వాత మహ బిల్వం లేదా బిల్వంను శివుడికి సమర్పించుకొవాలి.
నెయ్యిదీపం పెట్టి, తెల్లని బియ్యంను నీళ్లలో నానబెట్టి శివుడికి అభిషేకంలో ఉపయోగించాలి.
ఆ తర్వాత భస్మంతో శివయ్యన అందంగా అలంకరణ చేసి, తెల్లని పూలు సమర్పించుకొవాలి.
శక్తికొలది ఫలాలు లేదా డ్రైఫ్రూట్స్ నైవేద్యంగా పెడితే శివయ్య వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడు.