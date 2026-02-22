Shiva Puja: సోమవారం శివానుగ్రహం కోసం ఏంచేయాలి..?.. రహస్యమైన రెమిడీలు..

Inamdar Paresh
Feb 22,2026
';

Shiva and vishnu pooja:

సోమవారం శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితులు చెప్తారు.

 ';

shiva abhishekam:

భోళా శంకరుడ్ని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి.

 ';

shiva puja remedies:

శుచిగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి గంగా జలంతో అభిషేకం చేయాలి.

 ';

rudram:

రుద్రం, నమకం, చమకం లేదా కనీసం శివపంచాక్షరితో అయిన అభిషేకం చేయాలి.

 ';

Monday shiva pooja:

ఆ తర్వాత మహ బిల్వం లేదా బిల్వంను శివుడికి సమర్పించుకొవాలి.

 ';

shivabhishekam:

నెయ్యిదీపం పెట్టి, తెల్లని బియ్యంను నీళ్లలో నానబెట్టి శివుడికి అభిషేకంలో ఉపయోగించాలి.

 ';

Lord shiva:

ఆ తర్వాత భస్మంతో శివయ్యన అందంగా అలంకరణ చేసి, తెల్లని పూలు సమర్పించుకొవాలి.

 ';

shiva pooja:

శక్తికొలది ఫలాలు లేదా డ్రైఫ్రూట్స్ నైవేద్యంగా పెడితే శివయ్య వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడు.

 ';

VIEW ALL

Soy milk: సోయా మిల్క్ తాగితే కలిగే బంపర్ బెనిఫిట్స్ ఇవే..

Dates: ఉదయం ఖర్జూరాలు తింటే ఏం జరుగుతుంది?

Carrot Juice: ఉదయం క్యారెట్‌ జ్యూస్‌ తాగితే మ్యాజిక్‌..!

Dry Fruits: డ్రైఫ్రూట్స్ తినడానికి సరైన సమయం ఏంటో తెలుసా..?
Read Next Story