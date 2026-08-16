Nagula Panchami 2026: కాలసర్పదోషాలకు శక్తివంతమైన రెమిడీ.. నాగుల పంచమి రోజు ఏంచేయాలంటే..?
మనం సోమవారంరోజున పవిత్రమైన నాగ పంచమి పండగను జరుపుకుంటాం.
చాలా మంది కాలసర్పదోషాలతో బాధపడుతారు.
ఈ దోషంవల్ల వివాహంలో, సంతానం విషయంలో సమస్యలు వస్తాయి.
అందుకే వీరు జంటనాగుల విగ్రహల్ని ప్రతిష్టాపన చేయాలి.
పాములకు పొరపాటున కూడా ఆపదను కల్గించకూడదు.
కాలసర్పదోషాలు పొవాలంటే నవ నాగ స్తోత్రంను డైలీ 11 మార్లు పఠించాలి.
శివుడి పూజలో తులసీ దళాల్ని పొరపాటున కూడా ఉపయోగించకూడదు.
శివుడికి భక్తితో నీళ్లు, బిల్వపత్రాలతో పూజించుుకుంటే భోళా శంకరుడు వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడు.
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