Nagula Panchami 2026: కాలసర్పదోషాలకు శక్తివంతమైన రెమిడీ.. నాగుల పంచమి రోజు ఏంచేయాలంటే..?

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

మనం సోమవారంరోజున పవిత్రమైన నాగ పంచమి పండగను జరుపుకుంటాం.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

చాలా మంది కాలసర్పదోషాలతో బాధపడుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

ఈ దోషంవల్ల వివాహంలో, సంతానం విషయంలో సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

అందుకే వీరు జంటనాగుల విగ్రహల్ని ప్రతిష్టాపన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

పాములకు పొరపాటున కూడా ఆపదను కల్గించకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

కాలసర్పదోషాలు పొవాలంటే నవ నాగ స్తోత్రంను డైలీ 11 మార్లు పఠించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

శివుడి పూజలో తులసీ దళాల్ని పొరపాటున కూడా ఉపయోగించకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

శివుడికి భక్తితో నీళ్లు, బిల్వపత్రాలతో పూజించుుకుంటే భోళా శంకరుడు వెంటనే అనుగ్రహిస్తాడు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 16, 2026

VIEW ALL
Read Next Story