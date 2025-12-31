చాలా మంది యువతీ, యువకులు పెళ్లిళ్లు సెటిల్ కాక తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇలాంటి వారు న్యూ ఇయర్ లో ప్రారంభంలోనే కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే వెంటనే పెళ్లి సెటిల్ అవుతుంది.
ప్రతిరోజు తాబేలును పూజించుకుంటే గ్రహదోషాలు అన్ని పోతాయి.
రావి చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే కాలసర్పదోష దోషాలు పోతాయి.
నెమలి ఈకలను ఎప్పుడు మనతో ఉంచుకుంటే నెగెటివ్ శక్తులు దూరం అవుతాయి
శివుడ్ని అభిషేకం చేసి పూజించుకుంటే చక్కని భాగస్వామి వెంటనే దొరుకుతారు.
గణపయ్యను రోజు ద్వాదశ నామాలతో పూజిస్తే పెళ్లిలో వస్తున్న విఘ్నాలు దూరం అవుతాయి.
ఆవులకు రోజు ఏదోఒక గ్రాసం పెడుతుంటే అన్నిరకాలు దోషాలు పోయి శీఘ్రంగా పెళ్లి కుదురుతుంది.