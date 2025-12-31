New Year 2026: ఈ సీక్రెట్ రెమిడీలు పాటిస్తే.. న్యూ ఇయర్‌లో శీఘ్రంగా పెళ్లి యోగం..!

Inamdar Paresh
Dec 31,2025
wedding delay:

చాలా మంది యువతీ, యువకులు పెళ్లిళ్లు సెటిల్ కాక తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

new year 2026:

ఇలాంటి వారు న్యూ ఇయర్ లో ప్రారంభంలోనే కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే వెంటనే పెళ్లి సెటిల్ అవుతుంది.

tortoise puja vidhan:

ప్రతిరోజు తాబేలును పూజించుకుంటే గ్రహదోషాలు అన్ని పోతాయి.

deepam:

రావి చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే కాలసర్పదోష దోషాలు పోతాయి.

peacock feather effect:

నెమలి ఈకలను ఎప్పుడు మనతో ఉంచుకుంటే నెగెటివ్ శక్తులు దూరం అవుతాయి

Shiva pooja:

శివుడ్ని అభిషేకం చేసి పూజించుకుంటే చక్కని భాగస్వామి వెంటనే దొరుకుతారు.

ganesh puja:

గణపయ్యను రోజు ద్వాదశ నామాలతో పూజిస్తే పెళ్లిలో వస్తున్న విఘ్నాలు దూరం అవుతాయి.

Cow seva:

ఆవులకు రోజు ఏదోఒక గ్రాసం పెడుతుంటే అన్నిరకాలు దోషాలు పోయి శీఘ్రంగా పెళ్లి కుదురుతుంది.

