దేశ వ్యాపంగా కూాడా సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన పరివర్తిని ఏకాదశి జరుపుకుంటాం.
ఈరోజున శ్రీ మహా విష్ణువుకు తులసీ దళాలతో అర్చన చేస్తే పెళ్లిలో వస్తున్న ఆటంకాలు దూరమౌతాయి.
ఆవులకు ఇష్టమైన గ్రాసం ఏదైన పెడితే.. ఆర్థిక సమస్యలు దూరమై ఇంట్లో తరగని ధనం వచ్చి చేరుతుంది.
ఏకాదశి రోజున తమలపాకులో గణపయ్యను పెట్టుకుని పూజిస్తే రాజయోగం ప్రాప్తిస్తుంది.
ఈ పవిత్రమైన రోజున 111 దీపాల వత్తులతో నెయ్యిదీపాలు వెలిగిస్తే ఆ ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదు
ఈ పరివర్తిని ఏకాదశి రోజున తాబేలును ఇంటికి తీసుకొని వస్తే.. ఆ ఇంట్లో వద్దన్నధన లాభం ఉంటుంది.
శివకేశవుల్ని బేధం చూడకుండా పూజిస్తే.. వారు కోరుకున్న కోరికలు సిద్దిస్తాయి.
నెమ్మళ్లు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే.. విఘ్నాలు క్రమంగా దూరమౌతాయి.
ఈరోజున శ్రీ మహావిష్ణువు కోసం ఉపవాసం చేస్తే 11 ఏకాదశులు ఫాస్టింగ్ ఉన్న పుణ్యం వస్తుంది.
పరివర్తిన ఏకాదశి రోజున చేసే దానం, పూజలు వెయ్యిరెట్లు అధిక లాభంను ఇస్తాయి.