Parivartini Ekadashi: శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన పరివర్తిని ఏకాదశి..ఈ పనులు చేస్తే మీ ఇంట్లో భారీగా ధనప్రవాహాం..!

Inamdar Paresh
Sep 02,2025
Parivartini Ekadashi:

దేశ వ్యాపంగా కూాడా సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన పరివర్తిని ఏకాదశి జరుపుకుంటాం.

wedding:

ఈరోజున శ్రీ మహా విష్ణువుకు తులసీ దళాలతో అర్చన చేస్తే పెళ్లిలో వస్తున్న ఆటంకాలు దూరమౌతాయి.

cows puja:

ఆవులకు ఇష్టమైన గ్రాసం ఏదైన పెడితే.. ఆర్థిక సమస్యలు దూరమై ఇంట్లో తరగని ధనం వచ్చి చేరుతుంది.

lord ganesh:

ఏకాదశి రోజున తమలపాకులో గణపయ్యను పెట్టుకుని పూజిస్తే రాజయోగం ప్రాప్తిస్తుంది.

ghee deepam pooja:

ఈ పవిత్రమైన రోజున 111 దీపాల వత్తులతో నెయ్యిదీపాలు వెలిగిస్తే ఆ ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ అస్సలు ఉండదు

Tortoise:

ఈ పరివర్తిని ఏకాదశి రోజున తాబేలును ఇంటికి తీసుకొని వస్తే.. ఆ ఇంట్లో వద్దన్నధన లాభం ఉంటుంది.

Lord shiva:

శివకేశవుల్ని బేధం చూడకుండా పూజిస్తే.. వారు కోరుకున్న కోరికలు సిద్దిస్తాయి.

peacock feather tips:

నెమ్మళ్లు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే.. విఘ్నాలు క్రమంగా దూరమౌతాయి.

Parivartini Ekadashi:

ఈరోజున శ్రీ మహావిష్ణువు కోసం ఉపవాసం చేస్తే 11 ఏకాదశులు ఫాస్టింగ్ ఉన్న పుణ్యం వస్తుంది.

Ekadashi:

పరివర్తిన ఏకాదశి రోజున చేసే దానం, పూజలు వెయ్యిరెట్లు అధిక లాభంను ఇస్తాయి.

