ప్రస్తుతం పితృ పక్షంలను దేశమంతట కూాడా భక్తితో నిర్వహించుకుంటారు.
చనిపోయినమన పూర్వీకులు ఈ పదిహేను రోజుల పాటు తిరిగి భూమికి వస్తారంటారు.
మనపూర్వీకుల కోసం శ్రాద్దకర్మాదికాలు, అన్నదానం, వస్త్రదానం నిర్వహించాలి.
సోమవారం శివుడికి కొన్ని ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తే పితృ శాపాలు దూరం అవుతాయి.
జంటనాగులతో ఉన్న శివుడ్ని ప్రత్యేకంగా అభిషేకించాలి.
సోమవారం నాడు 101 బిల్వపత్రాలతో, గంగాజలంతో శివుడ్ని పూజించుకొవాలి.
రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, భక్తితో శివనామస్మరణతో రాత్రికి జాగరణ చేయాలి.
అరటి పండ్లను దానంగా ఇస్తే తెలిసి, తెలియక చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
వినాయకుడ్రి ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటే విఘ్నాలు అన్ని కూడా దూరమౌతాయి.