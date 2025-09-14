Shiva Pooja: పితృ పక్షం.. సోమవారం శివుడ్ని ఇలా పూజించుకుంటే.. పితృ శాపాల నుంచి శాశ్వత విముక్తి..

Inamdar Paresh
Sep 14,2025
';

During pitru paksha:

ప్రస్తుతం పితృ పక్షంలను దేశమంతట కూాడా భక్తితో నిర్వహించుకుంటారు.

 ';

Lord shiva:

చనిపోయినమన పూర్వీకులు ఈ పదిహేను రోజుల పాటు తిరిగి భూమికి వస్తారంటారు.

 ';

pitru paksham:

మనపూర్వీకుల కోసం శ్రాద్దకర్మాదికాలు, అన్నదానం, వస్త్రదానం నిర్వహించాలి.

 ';

pitru dosh:

సోమవారం శివుడికి కొన్ని ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తే పితృ శాపాలు దూరం అవుతాయి.

 ';

snakes remedies:

జంటనాగులతో ఉన్న శివుడ్ని ప్రత్యేకంగా అభిషేకించాలి.

 ';

Monday shiva pooja:

సోమవారం నాడు 101 బిల్వపత్రాలతో, గంగాజలంతో శివుడ్ని పూజించుకొవాలి.

 ';

Shiva pooja:

రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, భక్తితో శివనామస్మరణతో రాత్రికి జాగరణ చేయాలి.

 ';

Banana:

అరటి పండ్లను దానంగా ఇస్తే తెలిసి, తెలియక చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

 ';

Lord ganesh:

వినాయకుడ్రి ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటే విఘ్నాలు అన్ని కూడా దూరమౌతాయి.

 ';

VIEW ALL

Upma Recipe: నోరూరించే సాబుదాన ఉప్మా.. రోజు తింటే బంపర్ బెనిఫిట్స్..

Salad: రోజు ఈ సలాడ్ తింటే.. కళ్లు మూసుకొని 80 ఏళ్లు బ్రతుకొచ్చు..

Buttermilk: రోజు మజ్జిగ తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Curd Rice: ఉదయం పూట పెరుగన్నం తినొచ్చా?

Read Next Story