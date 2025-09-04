Pooja Room Rituals

ఇంట్లో కొంతమందికి దేవుడి గది సపరేట్గా ఉంటే మరి కొంతమందికి హాల్లో లేకపోతే.. కిచెన్ లో ఉంటుంది..

Vishnupriya
Sep 04,2025
';

Puja Room Do’s and Don'ts

ఇక పూజ గదిలో ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని ఉన్నాయి..

 ';

Pooja Room Setup

అందులో ముఖ్యమైనది మన పూజగదిలో ఎప్పుడూ కూడా నవగ్రహాల పతం ఉండకూడదు..

 ';

Pooja Room Mistakes To Avoid

దేవుని గది సపరేటుగా ఉంటేనే.. పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు.

';

Pooja Room In Kitchen

అలాకాకుండా దేవుని గడి కిచెన్ లో లేకపోతే హాల్లో ఉన్నట్లయితే.. పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఫోటో పెట్టుకోకూడదు.

';

Pooja Room Idols

శని భగవానుని ఫోటో పూజగదిలో పెట్టుకోకూడదు.

';

Puja Room Guidelines

ఇంట్లో శని భగవానునికి తైలాభిషేకం చేయకూడదు. గుడిలో మాత్రమే చేయాలి.

 ';

VIEW ALL

చంద్రగ్రహణం రోజు సూత కాలం ఇదే..తప్పు చేయకండి!

Strong Bones: మీ ఎముకలు దృఢంగా మారాలంటే ప్రతి రోజు ఈ ఆహారాలు తినండి..

Spinach: పాలకూరను పొరపాటున ఇలా వండితే.. పోషకాలు కోల్పోతాం..

Teacher Days 2025: సిల్వర్ స్క్రీన్ పై టీచర్స్ పాత్రల్లో మెప్పించిన తెలుగు కథానాయికలు..

Read Next Story