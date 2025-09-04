ఇంట్లో కొంతమందికి దేవుడి గది సపరేట్గా ఉంటే మరి కొంతమందికి హాల్లో లేకపోతే.. కిచెన్ లో ఉంటుంది..
ఇక పూజ గదిలో ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని ఉన్నాయి..
అందులో ముఖ్యమైనది మన పూజగదిలో ఎప్పుడూ కూడా నవగ్రహాల పతం ఉండకూడదు..
దేవుని గది సపరేటుగా ఉంటేనే.. పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు.
అలాకాకుండా దేవుని గడి కిచెన్ లో లేకపోతే హాల్లో ఉన్నట్లయితే.. పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఫోటో పెట్టుకోకూడదు.
శని భగవానుని ఫోటో పూజగదిలో పెట్టుకోకూడదు.
ఇంట్లో శని భగవానునికి తైలాభిషేకం చేయకూడదు. గుడిలో మాత్రమే చేయాలి.