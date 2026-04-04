జ్యొతిష్య పండితుల ప్రకారం సంకట హర చతుర్థి వ్రతం చాలా శక్తివంతమైందని అంటారు.
ఈరోజున వినాయకుడ్ని భక్తి , శ్రద్దలతో పూజిస్తే అన్నిరకాలు విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.
ఆర్థిక సమస్యలు, వివాహాంలో ఆలస్యం అవుతున్న వారు కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి.
మనం ఏప్రిల్ 5న ఆదివారం సంకట హర చతుర్థివ్రతంను చేసుకుంటున్నాం.
ఈరోజున పసుపు కొమ్ములు 21 మాలగా చేసి వినాయకుడి మెడలో వేయాలి.
పసుపు రంగు బట్టలో వినాయకుడి పొక, బియ్యం, కాయిన్ వేసిముడుపు కట్టాలి.
దీన్ని మనం కోరుకున్న కోరిక నెరవేరిన తర్వాత ఏదైన గణపయ్య ఆలయంకు వెళ్లి సమర్పించాలి.
గణపయ్యకు 21 లేదా 51 గరికలను, ఎర్రటి పూలను, మోదకాలను సమర్పించుకొవాలి.