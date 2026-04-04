Sankashti Chaturthi: సంకటహర చతుర్థి.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే ఆకస్మిక ధనలాభం, శీఘ్రంగా పెళ్లియోగం..!

Inamdar Paresh
Apr 04,2026
Sankashti Chaturthi moon darshan:

జ్యొతిష్య పండితుల ప్రకారం సంకట హర చతుర్థి వ్రతం చాలా శక్తివంతమైందని అంటారు.

Sankashti Chaturthi:

ఈరోజున వినాయకుడ్ని భక్తి , శ్రద్దలతో పూజిస్తే అన్నిరకాలు విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.

vinayaka puja:

ఆర్థిక సమస్యలు, వివాహాంలో ఆలస్యం అవుతున్న వారు కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలి.

sankashti chaturthi:

మనం ఏప్రిల్ 5న ఆదివారం సంకట హర చతుర్థివ్రతంను చేసుకుంటున్నాం.

ganesh puja vidhan:

ఈరోజున పసుపు కొమ్ములు 21 మాలగా చేసి వినాయకుడి మెడలో వేయాలి.

yellow cloth:

పసుపు రంగు బట్టలో వినాయకుడి పొక, బియ్యం, కాయిన్ వేసిముడుపు కట్టాలి.

Lord ganesh:

దీన్ని మనం కోరుకున్న కోరిక నెరవేరిన తర్వాత ఏదైన గణపయ్య ఆలయంకు వెళ్లి సమర్పించాలి.

ganesh puja:

గణపయ్యకు 21 లేదా 51 గరికలను, ఎర్రటి పూలను, మోదకాలను సమర్పించుకొవాలి.

Empty Stomach: ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం వల్ల మీ శరీరానికి ఇన్ని అద్భుతాలు!

Kiara Advani Photos: పెళ్లైన గ్లామర్‌లో ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు..కియారా లేటెస్ట్ ఫోటోలు..

Soaked Pumpkin: నానబెట్టిన గుమ్మడి గింజలు రోజు ఉదయం తింటున్నారా?

Riddhi Kumar Pics: కుర్రాళ్లకు అందాలతో వల..ప్రభాస్ హీరోయిన్ ఘాటు ఫోజులు!
