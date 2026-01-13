డాట్స్తో వేసే ముగ్గులు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్లకు చాలా ఈజీ. కొద్దిగా చుక్కలు పెట్టి వాటిని లైన్స్తో కలిపితే చాలు. పూలు, దీపం, గణపతి లాంటి సింపుల్ ఆకారాలు వేస్తే ఇంటి ముందర చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఇంటి ముందర స్థలం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు చిన్న సైజ్ ముగ్గులు బెస్ట్. గుండ్రంగా లేదా చతురస్ర ఆకారంలో చిన్న డిజైన్ వేస్తే సరిపోతుంది. తలుపు దగ్గర వేసుకునే ఈ ముగ్గులు తక్కువ టైమ్లో పూర్తవుతాయి.
ఇంటి గుమ్మం చుట్టూ లేదా మెట్ల దగ్గర వేసే బోర్డర్ ముగ్గులు చాలా సింపుల్. నేరుగా గీతలు, వంకర గీతలతో వేసి చివర్లో చిన్న పూలు లేదా ఆకులు పెడితే చాలు. ఇవి ఇంటికి చక్కని పండుగ లుక్ ఇస్తాయి.
కేవలం బియ్యం పిండి లేదా వైట్ పౌడర్తో వేసే ముగ్గులు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ రంగులు అవసరం లేకుండా, సంప్రదాయ లుక్ కావాలనుకునేవాళ్లకు ఇవి మంచి ఎంపిక.
ముగ్గులు వేయడానికి టైమ్ లేకపోతే స్టెన్సిల్ డిజైన్లు ఉపయోగించవచ్చు. మార్కెట్లో దొరికే స్టెన్సిల్స్తో క్షణాల్లో ఒక అందమైన ముగ్గు పూర్తవుతుంది.