సఫలా ఏకాదశిని మనం ఈసారి డిసెంబర్ 15న జరుపుకోబోతున్నాం.
శ్రీమహావిష్ణువుకు ఏకాదశి తిథులు అంటే అత్యంత ప్రియమైందని చెబుతుంటారు.
ఈరోజున చేసే ఉపవాసం, దానం, పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్పఫలితాలు ఇస్తాయి.
సఫలా అంటే మనం కోరుకున్న కోరికలు సఫలం అయ్యేలా చూసేదని అర్థం.
ఈరోజు శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు, సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేయాలి.
తులసీ మాలలతో అలంకరణ, గోవులకు ప్రత్యేకంగా పశుగ్రాసం వేయాలి.
కేవలం శ్రీమహావిష్ణువు నామస్మరణతో, ఉపవాసం ఉండాలి.
ఇలా ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే జీవితంలోని సమస్యలు పోయి శ్రీ మహా విష్ణు అనుగ్రహం కల్గుతుందంటారు.