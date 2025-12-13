Saphala Ekadashi 2025: సఫలా ఏకాదశి ఎప్పుడు..?. విశిష్టత.. ఏంచేయాలంటే..?

Inamdar Paresh
Dec 13,2025
Lord krishna:

సఫలా ఏకాదశిని మనం ఈసారి డిసెంబర్ 15న జరుపుకోబోతున్నాం.

Saphala Ekadashi date:

శ్రీమహావిష్ణువుకు ఏకాదశి తిథులు అంటే అత్యంత ప్రియమైందని చెబుతుంటారు.

Ekadashi puja :

ఈరోజున చేసే ఉపవాసం, దానం, పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్పఫలితాలు ఇస్తాయి.

Saphala Ekadashi vrat:

సఫలా అంటే మనం కోరుకున్న కోరికలు సఫలం అయ్యేలా చూసేదని అర్థం.

Lord vishnu:

ఈరోజు శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు, సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేయాలి.

Saphala Ekadashi:

తులసీ మాలలతో అలంకరణ, గోవులకు ప్రత్యేకంగా పశుగ్రాసం వేయాలి.

Ekadashi 2025:

కేవలం శ్రీమహావిష్ణువు నామస్మరణతో, ఉపవాసం ఉండాలి.

Lord vishnu:

ఇలా ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే జీవితంలోని సమస్యలు పోయి శ్రీ మహా విష్ణు అనుగ్రహం కల్గుతుందంటారు.

