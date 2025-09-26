Shardiya Navratri: దేవీ నవరాత్రులు.. అమ్మవారికి ఈ పూజలంటే చాలా ప్రీతి.. వెంటనే అనుగ్రహం కూడా..

Inamdar Paresh
Sep 26,2025
Shardiya navratri:

ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా శారదీయ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.

durga puja remedies:

చాలా మంది తమ ఇళ్లలో, మండపాలలో ఘటస్థాపనలు, దుర్గమ్మ తల్లిని విగ్రహల్ని ప్రతిష్టించుకున్నారు.

Dussehra navratri:

ప్రతిరోజు ఉదయం, సంధ్యాకాలంలో అమ్మవారికి పూజలు చేస్తుంటారు.

durga puja upay:

అయితే.. అమ్మవారికి కొన్ని పూజలు అంటే చాలా ఇష్టమని పండితులు చెబుతారు.

shardiya navratri:

దుర్గమ్మ తల్లికి కుంకుమార్చన పూజలు చాలా ప్రీతికరమైనది.

lalitha sahasranamam:

లలిత సహస్రనామంతో గాజులతో పూజలు చేసే వారిసకల కష్టాల్ని అమ్మవారు దూరం చేస్తారంట.

navratri:

నవరాత్రుల్లో ఎర్రటి మందారం పువ్వులతో పాటు అష్టోత్తరం వంటివి చేయాలంటారు.

Durga pooja:

కనీసం చివరి మూడు రోజుల్లో అయిన ఈ విధంగా పూజిస్తే.. అమ్మ అనుగ్రహం వెంటనే కల్గుతుందని పండితులు చెబుతారు.

