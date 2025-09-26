ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా శారదీయ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
చాలా మంది తమ ఇళ్లలో, మండపాలలో ఘటస్థాపనలు, దుర్గమ్మ తల్లిని విగ్రహల్ని ప్రతిష్టించుకున్నారు.
ప్రతిరోజు ఉదయం, సంధ్యాకాలంలో అమ్మవారికి పూజలు చేస్తుంటారు.
అయితే.. అమ్మవారికి కొన్ని పూజలు అంటే చాలా ఇష్టమని పండితులు చెబుతారు.
దుర్గమ్మ తల్లికి కుంకుమార్చన పూజలు చాలా ప్రీతికరమైనది.
లలిత సహస్రనామంతో గాజులతో పూజలు చేసే వారిసకల కష్టాల్ని అమ్మవారు దూరం చేస్తారంట.
నవరాత్రుల్లో ఎర్రటి మందారం పువ్వులతో పాటు అష్టోత్తరం వంటివి చేయాలంటారు.
కనీసం చివరి మూడు రోజుల్లో అయిన ఈ విధంగా పూజిస్తే.. అమ్మ అనుగ్రహం వెంటనే కల్గుతుందని పండితులు చెబుతారు.