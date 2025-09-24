దేవీ శరన్నవరాత్రుల పూజలు ఎంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
ఈ రోజుల్లో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఊహించని ధనలాభం కల్గుతుంది.
డైలీ పూజలో రెండు పసుపు కొమ్ములు తీసుకుని, పసుపు వస్త్రంలో పెట్టి లాకర్ లో పెట్టాలి.
ప్రతి రోజు పసుపును నీళ్లలో వేసుకుని స్నానం ఆచరిస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది.
రెండు పసుపు కొమ్ముల్ని పాకెట్ లో వేసుకొని మనతో పాటు ఉంచుకొవాలి.
ఇలా చేస్తే పసుపులోని గుణాల వల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి, ధనంను ఆకర్శిస్తుంది.
చెడు ఆలోచనలు, కీడు తలపెట్టాలని చూసేవారు కూడా దీని వల్ల దూరం అవుతారు.
పసుపులో అమ్మవారి శక్తి దాగుంటుందని ఉంటుందని పురాణాల్లో చెప్పబడింది.
అందుకే ప్రతి ఒక్క శుభకార్యక్రమంలో పసుపును మంగళ కరంగా వాడతారు.