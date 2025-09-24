Shardiya Navratri 2025: దేవీ శరన్నవరాత్రులు.. డైలీ ఈ ఒక్క రెమిడీ చేస్తే కలలో కూడా ఊహించని గోల్డ్‌న్ జాక్ పాట్..

Inamdar Paresh
Sep 24,2025
';

Durga pooja:

దేవీ శరన్నవరాత్రుల పూజలు ఎంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

 ';

navratri Remedies:

ఈ రోజుల్లో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఊహించని ధనలాభం కల్గుతుంది.

 ';

Turmeric Tips:

డైలీ పూజలో రెండు పసుపు కొమ్ములు తీసుకుని, పసుపు వస్త్రంలో పెట్టి లాకర్ లో పెట్టాలి.

 ';

haldi water bath:

ప్రతి రోజు పసుపును నీళ్లలో వేసుకుని స్నానం ఆచరిస్తే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది.

 ';

Haldi remedies:

రెండు పసుపు కొమ్ముల్ని పాకెట్ లో వేసుకొని మనతో పాటు ఉంచుకొవాలి.

 ';

Haldi:

ఇలా చేస్తే పసుపులోని గుణాల వల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ పోయి, ధనంను ఆకర్శిస్తుంది.

 ';

dussehra navratri:

చెడు ఆలోచనలు, కీడు తలపెట్టాలని చూసేవారు కూడా దీని వల్ల దూరం అవుతారు.

 ';

navratri:

పసుపులో అమ్మవారి శక్తి దాగుంటుందని ఉంటుందని పురాణాల్లో చెప్పబడింది.

 ';

Turmeric benefits:

అందుకే ప్రతి ఒక్క శుభకార్యక్రమంలో పసుపును మంగళ కరంగా వాడతారు.

 ';

VIEW ALL

Navratri Fasting: ఉపవాసం ఉంటూ అతిగా కాఫీలు, టీలు తాగుతున్నారా..?..ఈ డెంజర్‌లో పడ్డట్లే..

చైనా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అత్యధిక వసూల్లు రాబట్టిన టాప్ భారతీయ చిత్రాలు ఇవే..

హిందువులు తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పక దర్శించాల్సిన దివ్యధామాలు ఇవే..

తక్కువ ఖర్చుతో మన దేశంలో పెళ్లి చేసుకునే బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లేసెస్ ఇవే..

Read Next Story