Shiva Pooja: కాలసర్పదోషాలకు పవర్ ఫుల్ రెమిడీ.. శివపూజలు ఏవిధంగా చేయాలంటే..?
చాాలా మంది తరచుగా కాలసర్పదోష దోషాలతో సతమతమౌతారు.
ఇంట్లో ఎవరైన తెలిసి లేక తెలియక సర్పాలను చంపితే కాలసర్పదోషం వస్తుంది.
దీని వల్ల జీవితంలో ఎదుగు, బొదుగు లేక అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
సోమవారం రోజున శివాభిషేకం చేసి, శాస్త్రోప్తంగా జంటనాగులను ప్రతిష్టాపన చేయాలి.
నవనాగుల స్తోత్రంను ప్రతిరోజు భక్తితో పఠిస్తు సోమవారం శివుడికి బిల్వలాతో అర్చించుకొవాలి.
ఈ విధంగా ఒక 11 వారాలు చేస్తే కాలసర్పదోషాలు పూర్తిగా పోతాయి.
పాములు కన్పిస్తే పొరపాటున కూడా వాటిని హనీ కల్గించకూడదు.
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