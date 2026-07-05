Shiva Pooja: కాలసర్పదోషాలకు పవర్ ఫుల్ రెమిడీ.. శివపూజలు ఏవిధంగా చేయాలంటే..?

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

చాాలా మంది తరచుగా కాలసర్పదోష దోషాలతో సతమతమౌతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

ఇంట్లో ఎవరైన తెలిసి లేక తెలియక సర్పాలను చంపితే కాలసర్పదోషం వస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

దీని వల్ల జీవితంలో ఎదుగు, బొదుగు లేక అనేక సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

సోమవారం రోజున శివాభిషేకం చేసి, శాస్త్రోప్తంగా జంటనాగులను ప్రతిష్టాపన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

నవనాగుల స్తోత్రంను ప్రతిరోజు భక్తితో పఠిస్తు సోమవారం శివుడికి బిల్వలాతో అర్చించుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

ఈ విధంగా ఒక 11 వారాలు చేస్తే కాలసర్పదోషాలు పూర్తిగా పోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

పాములు కన్పిస్తే పొరపాటున కూడా వాటిని హనీ కల్గించకూడదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jul 05, 2026

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