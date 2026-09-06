Shiva Puja: శ్రావణ మాసం.. శివయ్య పూజలో ఈ ఒక్కటి చేస్తే అన్నిదోషాలనుంచి విముక్తి..!
శివుడిని భోళా శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు.
ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసం వేళ శివయ్య పూజలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.
ముఖ్యంగా బ్రాహ్మీ మూహుర్తంలో శివపూజ, అభిషేకం చాలా విశేషమైందని చెప్తారు.
ఉదయం 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు మంచి సమయం అని చెప్తారు.
ఈ సమయంలో శివుడికి పంచామృత అభిషేకం చేయాలి.
ఈ విధంగా చేస్తే శివయ్య అనుగ్రహం వల్ల అన్ని దోషాలు పొతాయి.
ఉసిరి మీద నెయ్యితో కలిపి దీపంను వెలిగించాలి.
కొబ్బరి కాయను కొట్టి నివేదనగా సమర్పించాలి.
బిల్వపత్రాలు, భస్మం, గంగానదీ జలాలతో శివుడికి అభిషేకం చేయాలి.
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