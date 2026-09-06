Shiva Puja: శ్రావణ మాసం.. శివయ్య పూజలో ఈ ఒక్కటి చేస్తే అన్నిదోషాలనుంచి విముక్తి..!

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

శివుడిని భోళా శంకరుడు అని కూడా పిలుస్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసం వేళ శివయ్య పూజలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

ముఖ్యంగా బ్రాహ్మీ మూహుర్తంలో శివపూజ, అభిషేకం చాలా విశేషమైందని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

ఉదయం 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు మంచి సమయం అని చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

ఈ సమయంలో శివుడికి పంచామృత అభిషేకం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

ఈ విధంగా చేస్తే శివయ్య అనుగ్రహం వల్ల అన్ని దోషాలు పొతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

ఉసిరి మీద నెయ్యితో కలిపి దీపంను వెలిగించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

కొబ్బరి కాయను కొట్టి నివేదనగా సమర్పించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

బిల్వపత్రాలు, భస్మం, గంగానదీ జలాలతో శివుడికి అభిషేకం చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Sep 06, 2026

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