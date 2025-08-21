మనం శ్రావణ మాసంలో చివరి శుక్రవారంను ఆగస్టు 22న జరుపుకోబోతున్నాం.
ఈరోజున కొంత మంది అమావాస్య బైల్ పోలా పండగను జరుపుకుంటారు.
ముఖ్యంగా ఈరోజున శివ, కేశవుల ముందు 101 వత్తులతో నెయ్యిదీపం వెలిగించాలి.
పసుపు వత్తులతో దీపారాధన చేస్తు అఖండ ధనయోగం ప్రాప్తిస్తుంది.
పెళ్లైన వారు తమ సౌభాగ్యం కోసం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకుంటే అమ్మవారి అనుగ్రహంకల్గుతుంది.
పొకను వినాయకుడి స్వరూపంగా భావించి పూజించుకుంటే విఘ్నాలు అన్ని దూరమౌతాయి.
ఈరోజున తాబేలు దర్శనం అయితే వాళ్ల జీవితంలో గొప్ప యోగాలు కల్గుతాయని అర్థం
శివుడ్ని ప్రత్యేకంగా అభిషేకం చేసుకుంటే జీవితంలోని దోషాలు అన్ని పోతాయి.