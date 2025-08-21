Amavasya: శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం.. అస్సలు మిస్ కావద్దు.. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో భారీగా ధన లాభాలు..!

Inamdar Paresh
Aug 21,2025
Shravana masam traditions:

మనం శ్రావణ మాసంలో చివరి శుక్రవారంను ఆగస్టు 22న జరుపుకోబోతున్నాం.

polala amavasya:

ఈరోజున కొంత మంది అమావాస్య బైల్ పోలా పండగను జరుపుకుంటారు.

shiva pooja:

ముఖ్యంగా ఈరోజున శివ, కేశవుల ముందు 101 వత్తులతో నెయ్యిదీపం వెలిగించాలి.

lakshmi pooja:

పసుపు వత్తులతో దీపారాధన చేస్తు అఖండ ధనయోగం ప్రాప్తిస్తుంది.

married woman:

పెళ్లైన వారు తమ సౌభాగ్యం కోసం వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకుంటే అమ్మవారి అనుగ్రహంకల్గుతుంది.

lord ganesh:

పొకను వినాయకుడి స్వరూపంగా భావించి పూజించుకుంటే విఘ్నాలు అన్ని దూరమౌతాయి.

tortoise uses:

ఈరోజున తాబేలు దర్శనం అయితే వాళ్ల జీవితంలో గొప్ప యోగాలు కల్గుతాయని అర్థం

Lord shiva:

శివుడ్ని ప్రత్యేకంగా అభిషేకం చేసుకుంటే జీవితంలోని దోషాలు అన్ని పోతాయి.

