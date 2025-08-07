శ్రావణ మాసంలో శివ, కేశవుల్ని ఎక్కువగా పూజించుకుంటారు.
శ్రావణ మాసం అంతా నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే తెలిసి, తెలియని దోషాలు పోతాయి.
ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా తమలపాకు చెట్టును పెట్టాలని పండితులు చెబుతుంటారు.
శ్రావణ మాసంలో గణేషుడ్ని పూజిస్తే జీవితంలో వస్తున్న సంకటాలు దూరమౌతాయి.
శ్రావణంలో మద్య, మాంసాదులకు దూరంగా ఉండాలి.
ప్రతిరోజు గుడిలో లేదా రావి చెట్టు నీడలో దీపారాదన చేస్తే ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది.
దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేసేటప్పుడు దీపం చెమ్మెలకు పసుపు,కుంకుమలు పెట్టాలి.
శ్రావణంలో ఆవులకు ఏదైన ఆహరంగా పెడితే పితృదోష నివారణ జరుగుతుంది.