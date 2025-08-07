Shravana masam: శ్రావణ మాసం.. శివయ్యను ఇలా పూజిస్తే ఇంట్లో సంపదల వర్షం..

Inamdar Paresh
Aug 07,2025
lord shiva pooja:

శ్రావణ మాసంలో శివ, కేశవుల్ని ఎక్కువగా పూజించుకుంటారు.

Shravana masam pooja:

శ్రావణ మాసం అంతా నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే తెలిసి, తెలియని దోషాలు పోతాయి.

betel tree:

ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా తమలపాకు చెట్టును పెట్టాలని పండితులు చెబుతుంటారు.

lord ganesh:

శ్రావణ మాసంలో గణేషుడ్ని పూజిస్తే జీవితంలో వస్తున్న సంకటాలు దూరమౌతాయి.

shravana masam:

శ్రావణంలో మద్య, మాంసాదులకు దూరంగా ఉండాలి.

money profits:

ప్రతిరోజు గుడిలో లేదా రావి చెట్టు నీడలో దీపారాదన చేస్తే ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది.

Ghee deepam:

దేవుడి దగ్గర దీపారాధన చేసేటప్పుడు దీపం చెమ్మెలకు పసుపు,కుంకుమలు పెట్టాలి.

shravana masam:

శ్రావణంలో ఆవులకు ఏదైన ఆహరంగా పెడితే పితృదోష నివారణ జరుగుతుంది.

